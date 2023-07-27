Пятое поколение складных смартфонов Flip 5 и Fold 5 представила компания Samsung

Южнокорейский производитель смартфонов Samsung представил в Сеуле свои новые модели Flip 5 и Fold 5. Это..

Южнокорейский производитель смартфонов Samsung представил в Сеуле свои новые модели Flip 5 и Fold 5. Это их пятое поколение. При этом он сохранил цены примерно на том же уровне, на каком они остаются последние три года, стремясь бросить вызов доминированию Apple на премиальном рынке.

Раскладушка Flip 5 стоит около 1000 долларов, а широкая Fold 5 – примерно 1800 долларов.

Смартфон Flip 5 стал тоньше, чем прошлогодняя модель, за счёт улучшения шарнира. Экран крышки увеличился до 3,4 дюйма. Также усовершенствована фронтальная камера.

У модели Fold 5 экран размером 7,6 дюйма стал легче и тоньше, чем у прошлогодней модели. Как говорят в компании, этот смартфон обладает мощностью ПК.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Бен Вуд, аналитик CCS Insight]:

«Это действительно красивый продукт. Samsung поднял складные устройства на новый уровень. Но ему также пришлось сделать это из-за растущей конкуренции».

Экраны новых Flip 5 и Fold 5, как говорят в компании, стали на 25% прочнее. Они оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2, специально разработанными для смартфонов Samsung.

Ещё одно усовершенствование в том, что новые смартфоны складываться плоско, а не в треугольную форму, как в предыдущих поколениях.

[Бен Вуд, аналитик CCS Insight]:

«Я думаю, что благодаря улучшенной компактности этих устройств, хотя и незначительной, а также снижению веса их просто удобнее держать в руке, и они более утончённые».

Как ожидается, продажи складных телефонов в этом году увеличатся более чем в половину по сравнению с годом ранее. Однако они по-прежнему составляют лишь малую долю всех смартфонов на рынке.

Короткая ссылка на эту страницу: