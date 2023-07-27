Пятое поколение складных смартфонов Flip 5 и Fold 5 представила компания Samsung

Южнокорейский производитель смартфонов Samsung представил в Сеуле свои новые модели Flip 5 и Fold 5. Это..
Дата загрузки: 2023-07-27
Раскладушка Flip 5 стоит около 1000 долларов, а широкая Fold 5 – примерно 1800 долларов.
Смартфон Flip 5 стал тоньше, чем прошлогодняя модель, за счёт улучшения шарнира. Экран крышки увеличился до 3,4 дюйма. Также усовершенствована фронтальная камера.
У модели Fold 5 экран размером 7,6 дюйма стал легче и тоньше, чем у прошлогодней модели. Как говорят в компании, этот смартфон обладает мощностью ПК.
[Бен Вуд, аналитик CCS Insight]:
«Это действительно красивый продукт. Samsung поднял складные устройства на новый уровень. Но ему также пришлось сделать это из-за растущей конкуренции».
Экраны новых Flip 5 и Fold 5, как говорят в компании, стали на 25% прочнее. Они оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2, специально разработанными для смартфонов Samsung.
Ещё одно усовершенствование в том, что новые смартфоны складываться плоско, а не в треугольную форму, как в предыдущих поколениях.
[Бен Вуд, аналитик CCS Insight]:
«Я думаю, что благодаря улучшенной компактности этих устройств, хотя и незначительной, а также снижению веса их просто удобнее держать в руке, и они более утончённые».
Как ожидается, продажи складных телефонов в этом году увеличатся более чем в половину по сравнению с годом ранее. Однако они по-прежнему составляют лишь малую долю всех смартфонов на рынке.
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