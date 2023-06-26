Гибридные самолёты могут стать экологичным будущим авиации

Этот прототип французской компании VoltAero станет одним из первопроходцев в мире гибридных самолётов. Модель Cassio 330..
Дата загрузки: 2023-06-27
Пока будущий гибрид оснащён бензиновым агрегатом японского бренда Kawasaki. Это нужно для предстоящих испытаний. Они пройдут в ближайшие месяцы. Специалисты протестируют управляемость самолёта и его аэродинамику. Над ней работали особенно скрупулёзно. Отсюда такая необычная форма самолёта.
[Жан Ботти, директор компании Voltaero]:
«Всегда хочется улучшить аэродинамику. Наша разработка позволяет увеличить эффективность на 50%».
Прототип оснащён новейшим бортовым авиационным и радиоэлектронным оборудованием. Пилоту будет помогать 14-дюймовый дисплей с разрешением 4K. Эта модель самолёта рассчитана на четырёх человек.
Второй этап испытаний начнётся в следующем году. К этому времени бензиновую силовую установку заменят на гибридную. Самолёт будет взлетать и садиться, используя только электродвигатели. А это значит, шума станет меньше.
Когда гибридный прототип пройдёт сертификацию, начнётся серийное производство.
По мнению экспертов, у гибридных самолётов больше шансов стать будущим авиации, чем у электрических летательных аппаратов.
[Гленн Макдональд, аналитик компании Aerodynamic Advisory]:
«Гибридные самолёты во многих аспектах совершеннее, чем электрические. Думаю, многие производители и различные компании, выпускающие электрические летательные аппараты, начали с аккумуляторных батарей и поняли, что сейчас эта технология недостаточно развита, чтобы стать практичной для коммерческого самолёта. Поэтому многие переходят на гибридные технологии».
Аналитики считают, что в ближайшие годы появятся и другие прототипы гибридных самолётов. А достаточно крупное производство для коммерческого использования начнётся только в конце этого десятилетия.
Между тем компания VoltAero планирует построить самолёт и с водородно-электрическим мотором.
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