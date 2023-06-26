Гибридные самолёты могут стать экологичным будущим авиации

Этот прототип французской компании VoltAero станет одним из первопроходцев в мире гибридных самолётов. Модель Cassio 330..

Этот прототип французской компании VoltAero станет одним из первопроходцев в мире гибридных самолётов. Модель Cassio 330 дебютирует на международном авиасалоне Ле-Бурже близ Парижа.

Пока будущий гибрид оснащён бензиновым агрегатом японского бренда Kawasaki. Это нужно для предстоящих испытаний. Они пройдут в ближайшие месяцы. Специалисты протестируют управляемость самолёта и его аэродинамику. Над ней работали особенно скрупулёзно. Отсюда такая необычная форма самолёта.

[Жан Ботти, директор компании Voltaero]:

«Всегда хочется улучшить аэродинамику. Наша разработка позволяет увеличить эффективность на 50%».

Прототип оснащён новейшим бортовым авиационным и радиоэлектронным оборудованием. Пилоту будет помогать 14-дюймовый дисплей с разрешением 4K. Эта модель самолёта рассчитана на четырёх человек.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Второй этап испытаний начнётся в следующем году. К этому времени бензиновую силовую установку заменят на гибридную. Самолёт будет взлетать и садиться, используя только электродвигатели. А это значит, шума станет меньше.

Когда гибридный прототип пройдёт сертификацию, начнётся серийное производство.

По мнению экспертов, у гибридных самолётов больше шансов стать будущим авиации, чем у электрических летательных аппаратов.

[Гленн Макдональд, аналитик компании Aerodynamic Advisory]:

«Гибридные самолёты во многих аспектах совершеннее, чем электрические. Думаю, многие производители и различные компании, выпускающие электрические летательные аппараты, начали с аккумуляторных батарей и поняли, что сейчас эта технология недостаточно развита, чтобы стать практичной для коммерческого самолёта. Поэтому многие переходят на гибридные технологии».

Аналитики считают, что в ближайшие годы появятся и другие прототипы гибридных самолётов. А достаточно крупное производство для коммерческого использования начнётся только в конце этого десятилетия.

Между тем компания VoltAero планирует построить самолёт и с водородно-электрическим мотором.

Короткая ссылка на эту страницу: