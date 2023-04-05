24-летняя Сити предлагает своему однокласснику-индонезийцу притвориться пожилым японцем. Сейчас она помогает ему с воображаемым обедом. Это..

Всё больше индонезийцев обучаются профессии для работы в Японии

24-летняя Сити предлагает своему однокласснику-индонезийцу притвориться пожилым японцем. Сейчас она помогает ему с воображаемым обедом.

Это лишь один из многих сценариев, которые девушка отрабатывает в специализированной частной школе в Джакарте. Здесь обучают индонезийцев, которые мечтают работать в Японии.

[Сити Месаро, студентка]:

«Причина, по которой индонезийские студенты предпочитают работать в Японии, заключается в том, что это прекрасная страна с сильной культурой дисциплины. А причина, по которой японцы выбирают нас, в том, что индонезийская молодёжь умеет заботиться о пожилых».

Сейчас уходу за пожилыми обучается около 40 студентов. Они не только изучают язык, но также узнают, как надевать престарелым тапочки и какая посуда предназначена для разной еды.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Школу основали в прошлом году. Это часть инициативы японского правительства по привлечению иностранной рабочей силы.

Обучение длится около шести месяцев. Потом все студенты сдают экзамены, включая японский язык, и начинают искать работу. В этом им помогают.

[Камила Мансджур, директор школы]:

«Сегодня пожилого населения в Японии много. Есть опасения, что уровень рождаемости не будет соответствовать. А в Индонезии каждый год население увеличивается на три миллиона».

Япония – страна с самым быстро стареющим населением в мире. Жителей старше 65 лет там почти треть.

[Хироки Сасаки, сотрудник посольства Японии в Индонезии]:

«Подсчитали, что в Японии имеется 340 тысяч вакансий для квалифицированных специалистов. При этом рабочих всего 130 тысяч. А это значит, что мы всё больше и больше нуждаемся в иностранной рабочей силе».

В прошлом году уровень рождаемости в Японии упал до нового антирекорда. Исследования показывают, что в ближайшие 20 лет страна потеряет более 10% своей внутренней рабочей силы.

При этом индонезийские квалифицированные рабочие пользуются спросом и в других странах. Так, более 16 тысяч на сегодняшний день трудятся во Вьетнаме.

Короткая ссылка на эту страницу: