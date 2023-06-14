В Ноттингеме злоумышленник зарезал трёх человек и троих сбил машиной

Трёх человек нашли убитыми в центре Ноттингема в Великобритании. Ещё трое пострадали, один мужчина в тяжёлом..

Трёх человек нашли убитыми в центре Ноттингема в Великобритании. Ещё трое пострадали, один мужчина в тяжёлом состоянии. Таков результат трёх инцидентов, которые произошли рано утром в обычно спокойном городе.

Первый вызов поступил в полицию в четыре часа. Звонивший обнаружил на улице двух мёртвых юношей с ножевыми ранениями. Это 19-летние студенты Ноттингемского университета.

Полицейские начали искать злоумышленника. Дороги в городе перекрыли. Вскоре поступило сообщение о том, что водитель микроавтобуса сбил трёх человек.

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Это произошло на глазах у Линн Хаггарт. В это время она шла на работу. Было 5:30.

[Линн Хаггарт, очевидица происшествия]:

«Водитель посмотрел в зеркало заднего вида и увидел позади полицейскую машину. Он прибавил скорость, а из-за угла вышли два человека, и он поехал прямо на них. Женщину откинуло на обочину, а мужчину подбросило в воздух. Удар был очень сильный. Лучше бы я никогда этого не видела».

Полицейские задержали водителя, а немногим позже было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Нападение на него произошло примерно в трёх километрах от места убийства студентов. Следователи считают, что подозреваемый зарезал мужчину и угнал его микроавтобус. По их мнению, все три преступления совершил один человек.

[Кейт Мейнел, представительница полиции Ноттингема]:

«31-летний мужчина арестован по подозрению в убийстве и остаётся под стражей в полиции. Мы больше никого не разыскиваем в связи с нападениями, и могу заверить всех граждан, что в центре города безопасно».

Полиция сотрудничает с отделом по борьбе с терроризмом. Однако пока никаких официальных сообщений о мотивах преступлений нет.

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