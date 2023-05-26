Полиция арестовала подозреваемого в редком для Японии убийстве четырёх человек с помощью ножа и ружья. Предполагаемый..

Сын городского чиновника в Японии убил четверых человек с ножом и ружьём

Полиция арестовала подозреваемого в редком для Японии убийстве четырёх человек с помощью ножа и ружья.

Предполагаемый преступник зарезал двух женщин и застрелил двух полицейских из охотничьего ружья в префектуре Нагано.

Полиция назвала имя подозреваемого. Это Масанори Аоки – 31-летний сын местного чиновника.

Свидетель, работавший в поле, сообщил, что мужчина в камуфляжной одежде, шапке и маске сначала гнался за пожилой женщиной с ножом длиной около 30 сантиметров, а потом нанёс ей удары в спину и грудь.

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Затем примерно на 12 часов он со своей матерью и тётей забаррикадировался в доме своего отца – спикера городского собрания города Накано.

В этот период он, предположительно, застрелил полицейских, прибывших на вызов.

Спустя несколько часов мать и тётя покинули дом. Подозреваемый вышел наружу в пятницу утром и был арестован.

На это время жители в радиусе 300 метров от места происшествия были эвакуированы.

Что касается четвёртой жертвы, то это тоже пожилая женщина. Однако пока неизвестно, как она погибла.

Мотивы нападавшего также неизвестны.

[Ивао Кояма, глава полиции Нагано]:

«Я выражаю свои самые искренние соболезнования пострадавшим семьям в связи с гибелью двух человек. Кроме того, были убиты двое полицейских при исполнении из нашей префектуры. Как глава полиции я очень огорчён этим».

Насилие с применением огнестрельного оружия происходит в Японии крайне редко. А тем более убийство полицейских. В предыдущий раз такое было в стране более 30 лет назад.

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