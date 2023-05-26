Сын городского чиновника в Японии убил четверых человек с ножом и ружьём

Полиция арестовала подозреваемого в редком для Японии убийстве четырёх человек с помощью ножа и ружья. Предполагаемый..
Дата загрузки: 2023-05-26
Предполагаемый преступник зарезал двух женщин и застрелил двух полицейских из охотничьего ружья в префектуре Нагано.
Полиция назвала имя подозреваемого. Это Масанори Аоки – 31-летний сын местного чиновника.
Свидетель, работавший в поле, сообщил, что мужчина в камуфляжной одежде, шапке и маске сначала гнался за пожилой женщиной с ножом длиной около 30 сантиметров, а потом нанёс ей удары в спину и грудь.
Затем примерно на 12 часов он со своей матерью и тётей забаррикадировался в доме своего отца – спикера городского собрания города Накано.
В этот период он, предположительно, застрелил полицейских, прибывших на вызов.
Спустя несколько часов мать и тётя покинули дом. Подозреваемый вышел наружу в пятницу утром и был арестован.
На это время жители в радиусе 300 метров от места происшествия были эвакуированы.
Что касается четвёртой жертвы, то это тоже пожилая женщина. Однако пока неизвестно, как она погибла.
Мотивы нападавшего также неизвестны.
[Ивао Кояма, глава полиции Нагано]:
«Я выражаю свои самые искренние соболезнования пострадавшим семьям в связи с гибелью двух человек. Кроме того, были убиты двое полицейских при исполнении из нашей префектуры. Как глава полиции я очень огорчён этим».
Насилие с применением огнестрельного оружия происходит в Японии крайне редко. А тем более убийство полицейских. В предыдущий раз такое было в стране более 30 лет назад.
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