Дели: пострадавшие от наводнения ютятся на обочинах

Люди, лишившиеся своих домов в результате наводнений в Нью-Дели, вынуждены ютиться на обочинах дорог. Вот один..

Люди, лишившиеся своих домов в результате наводнений в Нью-Дели, вынуждены ютиться на обочинах дорог. Вот один из таких импровизированных лагерей.

[пострадавшая от наводнения]:

«У нас проблемы. Рядом нет туалетов, ходить приходится далеко. Нет палаток, и наши вещи мокнут под дождём. Мы фермеры, но весь наш урожай погиб в наводнении».

В этот сезон дождей в Дели выпало уже почти в два раза привычной нормы осадков. На прошлой неделе уровень реки Ямуна достиг 45-летнего максимума. Перед этим на столицу Индии обрушился сильнейший ливень.

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Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

[пострадавшая от наводнения]:

«У нас самые разные проблемы. Нет воды, потому что цистерны сюда не приезжают, а когда мы пытаемся их остановить, они не останавливаются. У нас нет никаких удобств – власти нам не помогают».

Тем, чьи дома уцелели, теперь предстоит большая уборка.

[пострадавший от наводнения]:

«В нашем доме было 3,5 метра воды. Уничтожен весь этаж».

А в северо-восточном штате Ассам вышла из берегов река Брахмапутра. Затоплены деревни и сельскохозяйственные поля. Здесь также тысячи людей вынуждены спасаться на возвышенностях.

[пострадавший от наводнения]:

«Сложно достать еду. Дороги к магазинам затоплены. Урожай тоже под водой, так что у людей проблемы».

В последние годы штат Ассам сообщает о наводнениях ежегодно. Одна из причин – эрозия берегов Брахмапутры. Из-за этого река не в состоянии удерживать воду в своём русле.

Сильные наводнения также обрушились на штат Химачал-Прадеш. Там за последние три недели погибло уже не менее 88 человек.

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