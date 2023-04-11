Азиаты сделали бадминтон популярным в Австралии

Даниэл Аккидасари эмигрировал из Индии в столицу Австралии восемь лет назад. Будучи заядлым любителем бадминтона, он..

Даниэл Аккидасари эмигрировал из Индии в столицу Австралии восемь лет назад.

Будучи заядлым любителем бадминтона, он сразу попытался найти место, где можно было бы играть.

[Даниэл Аккидасари, выходец из Индии]:

«Спорт помогает людям из любого слоя общества объединиться, а также стать частью сообщества».

Но потом, когда год спустя Даниэл пытался записать в клуб свою дочь, он понял, что это почти невозможно, поскольку мест не было.

[Даниэл Аккидасари, выходец из Индии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В южной Азии бадминтон очень популярен.

А теперь, с увеличением числа мигрантов из этой части мира в Канберре, этот спорт набрал популярность и здесь.

Как показали опросы 2021 года, 13% населения одного из районов Канберры были выходцами из южной Азии. Это в два раза больше, чем в 2016.

Даниэл понял, что нет другого выхода, кроме как создать собственный клуб.

Сегодня, спустя год после его открытия, новых членов принять не могут. Желающих слишком много.

[Даниэл Аккидасари, выходец из Индии]:

«В начале прошлого года у меня было всего три человека, и теперь вы видите, сколько у меня учеников. У меня более 26 детей, и число поступающих увеличивается. К сожалению, мы заполнены».

Президент Ассоциации бадминтона столичной территории Австралии говорит, что под клубы не хватает свободных спортивных залов.

[Олаф Шуэрманн, президент Ассоциации бадминтона]:

«Когда они приходят сюда со своими детьми, они говорят: «Где мы можем поиграть?» Я не знаю! Мне звонят: «Извините, наши клубы переполнены». Ни площадок, ни многофункциональных спортивных центров, где можно было бы играть даже в частном порядке».

Начинающие игроки изо всех сил пытаются найти место для игры. То же касается и тех, кто стремится выйти на национальный и международный уровень.

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