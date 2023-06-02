Интенсивные тренировки и стремление к победе. Игра в регби уже превратилась в настоящую страсть для этих..

Регби помогает не сбиться с пути девушкам в Зимбабве

Интенсивные тренировки и стремление к победе. Игра в регби уже превратилась в настоящую страсть для этих зимбабвийских девушек. Они живут в сельском районе недалеко от Хараре – столицы страны.

Главные проблемы местной молодёжи – бедность, безработица и скука. Всё это гонит девушек на улицу, где легко попасть в плохую компанию и сбиться с пути. Оградить их от такой судьбы решили с помощью регби. Так появилась команда «Зимбиру».

Тренировки проходят на территории начальной школы. Юных спортсменок обучает бывший игрок в регби Такудзва Нгирази.

[Такудзва Нгирази, тренер]:

«Сначала мы играли бесконтактно – в тэг-регби, позже стали играть в классическое регби. Мы хотим, чтобы девочки держались подальше от улиц».

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Девушки занимаются уже по несколько лет.

[Бриджит Магасу, спортсменка]:

«Сначала у нас даже не было экипировки, и мы играли босиком. Но теперь есть форма и обувь, так что всё изменилось. Мы чувствуем, что можем добиться лучших результатов, и не собираемся останавливаться на достигнутом».

Хотя игра в регби не решает материальных проблем, но помогает делать правильный выбор.

[Фараи Мусекете, спортсменка]:

«Регби изменило мою жизнь. Я провожу большую часть своего времени здесь, тогда как другие девушки, возможно, разрушают свою судьбу там». [Кэролайн Макари, менеджер команды]:

«Мы вносим свой вклад в то, чтобы эти девушки были заняты. Они тренируются четыре дня в неделю, а в субботу у них соревнования. На это нужно много времени, и его не остаётся на мысли о чём-то другом».

Команда «Зимбиру» существует с 2016 года. Её игроки выступают в лиге из 15 команд. Нескольких девушек даже взяли в национальную сборную Зимбабве.

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