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Сильная песчаная буря обрушилась на Пекин

Сильная песчаная буря обрушилась на Пекин

Сильная песчаная буря обрушились на столицу Китая 11 апреля. Пекин окутало плотным слоем серой пыли. Власти..

Дата загрузки: 2023-04-11

Сильная песчаная буря обрушилась на Пекин
Сильная песчаная буря обрушились на столицу Китая 11 апреля. Пекин окутало плотным слоем серой пыли.

Власти объявили жёлтый уровень опасности.

Качество воздуха в городе резко ухудшилось. Местные жители надевают маски и стараются сократить пребывание на улице до минимума.

[житель Пекина]:
«Когда я вчера вечером вернулся с работы, думаю, уровень PM 2,5 явно подскочил, и мне стало некомфортно дышать. Когда я вышел этим утром, я намеренно надел куртку с капюшоном, потому что всё тело немного пахло пылью из-за этой песчаной бури. Ещё взял чуть более толстую маску KF94, с которой немного легче».

[житель Пекина]:
«Когда я проснулся этим утром, я немного волновался, потому что ветер был очень сильным. На самом деле я в порядке, потому что вчера вечером ехал домой на такси».

Как прогнозирует метеорологическое бюро, пылевое цунами также затронет около десяти провинций Китая, включая Хэбэй, Шаньдун, Цзяньсу, Хэнань и Аньхой.

Песчаные бури в марте и апреле бывают в Пекине регулярно. Город находится рядом с большой пустыней Гоби.

Экологи говорят, что в последнее время такие катаклизмы становятся более сильными. Они объясняют это опустыниванием, а также изменением климата, из-за которого природные бедствия становятся всё более экстремальными.
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