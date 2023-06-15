Памятные вещи «золотой пары Голливуда» продали за $4,3 млн на аукционе в Нью-Йорке

Аукцион памятных вещей «золотой пары Голливуда» – Пола Ньюмана и Джоанн Вудворд принёс четыре миллиона 300 тысяч долларов. Торги прошли в Нью-Йорке.

В числе самых интересных лотов – кандалы из культового фильма «Хладнокровный Люк». За них выручили более 44 тысячи долларов.

Ньюман также был автогонщиком. Изюминкой аукциона стали три его кольца, которые он выиграл в состязаниях.

А эти часы Rolex ушли с молотка за миллион 100 тысяч долларов. Их подарила актёру его жена – Джоанн Вудворд. Ньюману нужны были часы во время гонок.

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[Дэрин Шнипер, сотрудница компании Sotheby’s]:

«Здесь написано: «Езжай потихоньку. Джоанн.» Мы думаем, так она напоминала ему, когда он мчался на предельной скорости, что нужно вернуться домой целым и невредимым – к ней, детям и внукам».

Ньюман и Вудворд поженились в 1958 году и прожили вместе 50 лет – вплоть до смерти знаменитого актёра. Он скончался в 83 года от рака лёгких. Его супруге сейчас 93 года. Ньюмана и Вудворд называли «золотой парой Голливуда», поскольку они хранили любовь и верность много лет.

На аукцион был выставлен 341 лот. Все нашли покупателей. В торгах участвовали 800 человек из 30 стран.

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