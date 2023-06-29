В США впервые за 20 лет выявили случаи заражения малярией

Впервые за 20 лет в США зарегистрировали случаи заболевания малярией у людей, которые не ездили за..

[Дебра Хоури, сотрудница Центра по контролю заболеваний]:

«В США каждый год, особенно до пандемии, мы регистрировали 2000 случаев малярии. Но это касалось людей, которые ездили за границу. Они заразились в других странах. Что изменилось теперь, и почему мы уведомляем врачей и общественность? Причина в том, что заражения произошли внутри страны».

Впервые за 20 лет в США зарегистрировали случаи заболевания малярией у людей, которые не ездили за границу и заразились дома. Четыре человека заболели во Флориде, и один – в Техасе. Первое заражение выявили в конце мая. Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили предупреждения.

Малярию переносят малярийные комары. Болезнь не передаётся от человека к человеку. Исключение касается только прямой передачи через кровь или от беременной женщины плоду.

Власти призывают людей пользоваться репеллентами. Многие прислушиваются к совету.

[Кэтлин Гибсон-Ди, жительница Флориды]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я провожу много времени на открытом воздухе в саду, и мне приходится быть осторожнее. Я использую средства от комаров, чего раньше не делала». [Том Лайонс, житель Флориды]:

«Всегда стараешься защититься от комаров. Пока они не проблема. В последнее время в основном сухо, так что нет полчищ насекомых. Но последние события заставляют меня серьёзнее относиться к защите от укусов».

Во Флориде распыляют инсектициды с вертолётов, чтобы сократить популяции кровососущих.

С 1992 года в США было зарегистрировано 11 вспышек малярии. Последняя произошла в 2003 году в округе Палм-Бич во Флориде. Тогда заболели восемь человек.

Между тем Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что риск массового распространения малярии внутри страны по-прежнему низкий. Наибольшую опасность представляют путешествия в Африку.

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