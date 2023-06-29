В США впервые за 20 лет выявили случаи заражения малярией

Впервые за 20 лет в США зарегистрировали случаи заболевания малярией у людей, которые не ездили за..
Дата загрузки: 2023-06-29
[Дебра Хоури, сотрудница Центра по контролю заболеваний]:
«В США каждый год, особенно до пандемии, мы регистрировали 2000 случаев малярии. Но это касалось людей, которые ездили за границу. Они заразились в других странах. Что изменилось теперь, и почему мы уведомляем врачей и общественность? Причина в том, что заражения произошли внутри страны».
Малярию переносят малярийные комары. Болезнь не передаётся от человека к человеку. Исключение касается только прямой передачи через кровь или от беременной женщины плоду.
Власти призывают людей пользоваться репеллентами. Многие прислушиваются к совету.
[Кэтлин Гибсон-Ди, жительница Флориды]:
«Я провожу много времени на открытом воздухе в саду, и мне приходится быть осторожнее. Я использую средства от комаров, чего раньше не делала».
[Том Лайонс, житель Флориды]:
«Всегда стараешься защититься от комаров. Пока они не проблема. В последнее время в основном сухо, так что нет полчищ насекомых. Но последние события заставляют меня серьёзнее относиться к защите от укусов».
Во Флориде распыляют инсектициды с вертолётов, чтобы сократить популяции кровососущих.
С 1992 года в США было зарегистрировано 11 вспышек малярии. Последняя произошла в 2003 году в округе Палм-Бич во Флориде. Тогда заболели восемь человек.
Между тем Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что риск массового распространения малярии внутри страны по-прежнему низкий. Наибольшую опасность представляют путешествия в Африку.
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