Экс-президент США Дональд Трамп подаёт в суд на своего бывшего адвоката Майкла Коэна. Он хочет возмещения..

Дональд Трамп подаёт в суд на своего бывшего адвоката Майкла Коэна

Экс-президент США Дональд Трамп подаёт в суд на своего бывшего адвоката Майкла Коэна. Он хочет возмещения ущерба в размере 500 миллионов долларов.

Из-за показаний Коэна, которые он ранее дал в суде Нью-Йорка, Трампу выдвинули обвинения по 34 пунктам за подделку деловых документов.

Прокуратура считает, что экс-президент перед выборами 2016 года через своего адвоката якобы заплатил актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их предполагаемом романе.

В 2018 году Коэн признал себя виновным в нарушении федерального закона о выборах. Он подтвердил, что выплатил сумму Дэниелс, и что эту выплату затем замаскировали под ежемесячный аванс за юридические услуги.

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Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения за это и другие преступления, в том числе за неуплату налогов и ложь перед Конгрессом под присягой.

Сам Дональд Трамп, который будет баллотироваться на выборах 2024 года, говорит, что у него не было романа с Дэниелс, и что он не подделывал документацию.

При этом Коэн должен выступить главным свидетелем на предстоящих слушаниях по делу Трампа.

В своём иске экс-президент обвиняет Коэна в нарушении отношений адвоката с клиентом, а также в распространении о нём лжи в книгах, подкастах и интервью.

В исковом заявлении говорится, что Коэн в своей книге 2020 года необоснованно назвал Трампа «расистом», а также сфабриковал их общие разговоры.

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