Первое суперлуние года наблюдали жители Земли Первое суперлуние этого года наблюдали жители Земли. Многие вышли с фотокамерами, а некоторые – и с.. Дата загрузки: 2023-07-04

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Первое суперлуние этого года наблюдали жители Земли. Многие вышли с фотокамерами, а некоторые – и с телескопами.

В Греции местные жители и туристы пришли к древнему храму Посейдона. Он стоит на вершине скалы на мысе Сунион и очень эффектно смотрится на фоне лунного диска.

Суперлуну было отлично видно также в Иерусалиме в Израиле, в Буэнос-Айресе в Аргентине, в Рио-де-Жанейро в Бразилии, в Ронде на юге Испании и других городах мира.









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Нынешнее суперлуние называется «Оленьей луной». Это связано с тем, что в июле у оленей полностью отрастают новые рога.

Суперлуние происходит во время совпадения полнолуния или новолуния с перигеем, когда Луна ближе всего находится к Земле.

Сейчас спутник от нашей планеты отделяет всего 360 тысяч километров. Из-за этого лунный диск кажется чуть больше и ярче. Такое явление длится несколько дней.

В этом году будет ещё три суперлуния – 1 и 30 августа, а затем 23 сентября. А в следующем году жители планеты увидят такое явление лишь дважды.