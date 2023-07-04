Первое суперлуние года наблюдали жители Земли

Первое суперлуние этого года наблюдали жители Земли. Многие вышли с фотокамерами, а некоторые – и с..
Дата загрузки: 2023-07-04
Первое суперлуние этого года наблюдали жители Земли. Многие вышли с фотокамерами, а некоторые – и с телескопами.
В Греции местные жители и туристы пришли к древнему храму Посейдона. Он стоит на вершине скалы на мысе Сунион и очень эффектно смотрится на фоне лунного диска.
Суперлуну было отлично видно также в Иерусалиме в Израиле, в Буэнос-Айресе в Аргентине, в Рио-де-Жанейро в Бразилии, в Ронде на юге Испании и других городах мира.
Нынешнее суперлуние называется «Оленьей луной». Это связано с тем, что в июле у оленей полностью отрастают новые рога.
Суперлуние происходит во время совпадения полнолуния или новолуния с перигеем, когда Луна ближе всего находится к Земле.
Сейчас спутник от нашей планеты отделяет всего 360 тысяч километров. Из-за этого лунный диск кажется чуть больше и ярче. Такое явление длится несколько дней.
В этом году будет ещё три суперлуния – 1 и 30 августа, а затем 23 сентября. А в следующем году жители планеты увидят такое явление лишь дважды.