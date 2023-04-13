Говорят, что приехать в Грузию и не попробовать хинкали – это настоящее преступление. Это блюдо уже..

«Это наша идентичность»: как и с чем в Грузии едят хинкали

Говорят, что приехать в Грузию и не попробовать хинкали – это настоящее преступление. Это блюдо уже давно стало кулинарным символом горной страны.

Его подают в ресторанах и конечно готовят дома. Гостям страны важно знать правила поедания этих дамплингов. Во-первых, хинкали едят руками. Во-вторых, приправлять их можно только перцем. Никаких соусов или майонеза.

Но, приехав в Грузию, хинкали можно не просто попробовать, но и приготовить самостоятельно. Такие курсы стали хитом среди путешественников.

В столице Тбилиси врач на пенсии Ирина проводит уроки кулинарии прямо у себя в гостиной.

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[Ирина Джандиери, кулинарный инструктор]:

«Традиционные городские хинкали. Значит, мы в мясо будем нарезать лук, чеснок, зелень: петрушку и кинзу».

Начинку делают из смеси говяжьего и свиного фарша, трав и специй. Затем хинкали варят и подают горячими.

При этом большое значение имеет количество складок. Их должно быть не меньше 18. Считается, что так хвостик быстрее остывает. За него также удобнее браться. Также принято сам хвостик не съедать, а оставлять на тарелке. По ним часто считают, сколько хинкали уже было съедено.

[Екатерина, туристка из России]:

«Чисто практически, они больше, сочнее, вкуснее. Нам больше нравится хинкали». [Владимир, турист из России]:

«Специи, конечно, уместные. Не в обиду пельменям, конечно… Пельмени можно и дома поесть». [Кристин Мамакахлиси, покупательница]:

«Каждую неделю мы устраиваем в семье день хинкали. На самом деле, в каждом доме готовят свои. Это блюдо – прекрасный повод встретиться с друзьями и родственниками. Здесь всё вращается вокруг хинкали. Это не просто блюдо – это неотъемлемая часть грузинской культуры и идентичности».

Точное происхождение блюда неясно. Известно лишь, что их готовят в городах и деревнях по всей стране веками. И в разных регионах до сих пор спорят о том, кто их изобрел и кто делает их лучше всех.

Современные версии включают в себя множество различных вариантов начинки, таких как грузинский сыр сулугуни, грибы и картофель.

[Кристин Мамакахлиси, покупательница]:

«Дело в том, что хинкали готовить просто, но сложно сделать их красивыми. Нужно, чтобы они были определённого размера, имели определённое количество складок. Но главное, конечно, вкус».

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