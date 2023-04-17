Судан – на пороге гражданской войны

Около 100 мирных жителей, включая трёх сотрудников ООН, уже погибли в Судане в результате ожесточённых боёв...

Около 100 мирных жителей, включая трёх сотрудников ООН, уже погибли в Судане в результате ожесточённых боёв. Вооружённые формирования пытаются совершить военный переворот.

В воскресенье армия нанесла авиаудары по базам повстанцев. На снимках со спутника видны горящие самолёты в Международном аэропорту Хартума, а также пожары возле больницы.

Несмотря на то, что в воскресенье стороны договорились о прекращении огня для эвакуации людей и вывоза раненых, в столице продолжается стрельба.

[местный житель]:

«Много людей идут пешком с сумками. Многие загружают товары из супермаркетов в машины и уезжают. Многие из них пытаются поймать попутные авто, чтобы бежать из города».

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Насилие вспыхнуло в субботу. Оно было вызвано разногласиями по поводу интеграции арабских ополчений под названием Силы оперативной поддержки в армию в рамках перехода к гражданскому правлению.

Главные действующие лица конфликта – генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, возглавляющий вооружённые силы, и генерал Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами оперативной поддержки.

На вооружении первого – более 100 000 человек, включая флот и ВВС. Второй командует формированиями численностью более 40 000 человек, на вооружении которых есть бронетранспортёры и артиллерия.

В 2019 году аль-Бурхан и Дагало были союзниками. Тогда они объединили усилия, чтобы свергнуть бессменного лидера Омара аль-Башира.

США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Совет Безопасности ООН, ЕС и Африканский союз призвали к скорейшему прекращению боевых действий.

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