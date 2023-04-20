Колумбийский вулкан Руис выбросил огромный столб пепла, возможно извержение

Широкий шлейф дыма и пепла заполнил небо над колумбийскими деревнями. Здесь активизировался Руис – самый высокий..
Дата загрузки: 2023-04-20
Жители деревни Мурильо близ вулкана продолжают обычную жизнь, несмотря на предупреждение о росте вулканической активности.
[Альдемар Парра, местный житель]:
«Я уже пережил подобное в 1985 году. Это был огромный шок. Но мы к такому привыкли».
По радио местным жителям сообщают об изменении ситуации. Также военные доставили наборы первой необходимости на случай эвакуации.
[Альваро Иван Сантана, военный]:
«Армия направила военных инженеров, чтобы улучшить состояние дорог, по которым населению, возможно, придётся эвакуироваться из зон наибольшего риска».
Извержение этого же вулкана в 1985 году унесло жизни более 25 000 человек. Это было крупнейшее в истории Колумбии стихийное бедствие, а также четвёртое по масштабам в истории человечества.
Руис – большой стратовулкан. Он сохраняет активность последние два миллиона лет с периода плейстоцена. В целом у него было три главных периода вулканической активности. Современный конус образовался в течение последнего, который начался около 150 тысяч лет назад.
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