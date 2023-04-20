Колумбийский вулкан Руис выбросил огромный столб пепла, возможно извержение

Широкий шлейф дыма и пепла заполнил небо над колумбийскими деревнями. Здесь активизировался Руис – самый высокий..

Широкий шлейф дыма и пепла заполнил небо над колумбийскими деревнями. Здесь активизировался Руис – самый высокий действующий вулкан Андского вулканического пояса.

Жители деревни Мурильо близ вулкана продолжают обычную жизнь, несмотря на предупреждение о росте вулканической активности.

[Альдемар Парра, местный житель]:

«Я уже пережил подобное в 1985 году. Это был огромный шок. Но мы к такому привыкли».

По радио местным жителям сообщают об изменении ситуации. Также военные доставили наборы первой необходимости на случай эвакуации.

[Альваро Иван Сантана, военный]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Извержение этого же вулкана в 1985 году унесло жизни более 25 000 человек. Это было крупнейшее в истории Колумбии стихийное бедствие, а также четвёртое по масштабам в истории человечества.

Руис – большой стратовулкан. Он сохраняет активность последние два миллиона лет с периода плейстоцена. В целом у него было три главных периода вулканической активности. Современный конус образовался в течение последнего, который начался около 150 тысяч лет назад.

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