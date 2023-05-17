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Великобритания и ЕС договорились укрепить кооперацию в вопросе миграции

Великобритания и ЕС договорились укрепить кооперацию в вопросе миграции

Великобритания и ЕС договорились укрепить кооперацию в вопросах миграции. Для этого они заключают новое соглашение между..

Дата загрузки: 2023-05-17

Великобритания и ЕС договорились укрепить кооперацию в вопросе миграции
Великобритания и ЕС договорились укрепить кооперацию в вопросах миграции. Для этого они заключают новое соглашение между британскими агентствами с одной стороны и Европейской службой пограничной и береговой охраны Frontex – с другой.

Такая информация поступила из офиса британского премьера Риши Сунака.

В заявлении, опубликованном после встречи Сунака с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите Совета Европы в Исландии, говорится, что Великобритания и ЕС «теперь обсудят детали и введение в действие этого нового рабочего соглашения».

Выступая перед встречей, Сунак сказал, что пресечение нелегальной миграции через Ла-Манш – один из главных приоритетов его правительства, и что он будет продвигать так называемый законопроект «Остановить лодки» через парламент.

[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:
«Один из пяти моих приоритетов для страны – остановить суда. Мы собираемся сделать для этого абсолютно всё, что в наших силах. Это касается работы с другими странами. Вот почему я здесь, в Исландии».

Саммит Совета Европы в Исландии длится два дня. Это всего лишь четвёртый саммит этой организации с момента её основания после Второй мировой войны.

Совет Европы – ведущая организация по правам человека, которая полностью отделена от Евросоюза. Её главный орган – Европейский суд по правам человека, который находится в Страсбурге.
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