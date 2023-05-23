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В ЕС запретят утилизировать непроданные ткани

В ЕС запретят утилизировать непроданные ткани

Уничтожать или выбрасывать непроданные ткани в Евросоюзе теперь будет незаконным. Правительства стран ЕС согласовали свод правил..

Дата загрузки: 2023-05-23

В ЕС запретят утилизировать непроданные ткани
Уничтожать или выбрасывать непроданные ткани в Евросоюзе теперь будет незаконным. Правительства стран ЕС согласовали свод правил в рамках «зелёного» законодательства, которое призвано сократить расходы, а также увеличить процент переработки и повторного использования.

Текстильную промышленность в Европе называют четвёртым самым загрязняющим фактором после пищевой, строительной и транспортной отраслей.

Каждый год в блоке выбрасывают почти шесть миллионов тонн непроданных тканей. Это примерно по 11 килограммов на каждого жителя. Большая часть оказывается на свалках, что-то сжигают.

Законопроект ещё должен утвердить Европарламент.

[Эбба Буш, министр по делам промышленности Швеции]:
«Сегодняшнее решение – важный шаг на пути к зелёной экономике замкнутого цикла и к укреплению единого рынка. Комиссия установит требования к продуктам с точки зрения экологической устойчивости. Теперь мы утвердили нашу позицию перед переговорами с Европейским парламентом».

Новый закон обяжет создавать новые цифровые паспорта продуктов. В них будет отражаться экологичность конкретного товара. Это должно помочь покупателям делать осознанный выбор.

Впрочем, ещё больше беспокойства вызывает процесс создания тканей. Предприятия нередко сбрасывают в реки неочищенные стоки после производства. Они содержат соединения фосфора и азота, а также сульфаты, хлориды, нитраты и другие опасные вещества.
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