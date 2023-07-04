Редкие картины Рембрандта продадут на аукционе Christie’s в Лондоне

Эти два портрета кисти Рембрандта никогда не были экспонатами музеев. Их считают последними известными работами голландского..
Дата загрузки: 2023-07-04
Эти два портрета кисти Рембрандта никогда не были экспонатами музеев. Их считают последними известными работами голландского художника, остающимися в частной коллекции. Предки нынешних владельцев купили их на аукционе почти 200 лет назад. Теперь картины снова выставят на торги. Они пройдут в Лондоне.
На портретах изображены супруги Ян Виллемс ван дер Плёйм и его жена Япген Карелс. Это близкие друзья семьи Рембрандта.
[Генри Петтифер, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Удивительно, что эти картины оставались почти неизвестными длительное время. О них никогда не упоминали в литературе, когда описывали многочисленные произведения Рембрандта».
Пару портретов оценивают в 6-9 миллионов евро.
С молотка также уйдёт картина итальянского художника эпохи Раннего Ренессанса Фра Анджелико. Работа называется «Распятие с Богородицей, святым Иоанном Крестителем и Магдалиной у подножия креста». За неё рассчитывают выручить от четырёх до семи миллионов евро.
Ещё один ценный лот – бюст Елены Троянской. Автор работы – итальянский скульптор Антонио Канова, который жил в XVIII-XIX веках. Бюст оценивают в три миллиона евро.
Эти работы продадут в рамках аукциона «Старые мастера», которые проводит дом Christie’s.
Лотом следующих торгов станет письмо Моцарта. Оно написано летом 1782 года. В нём австрийский композитор обращается за советом к близкому другу. Стартовая цена – 350 тысяч евро.
А это медальон, сделанный по заказу королевы Шарлотты – супруги британского короля Георга III. Такие медальоны она подарила друзьям, которые поддерживали её во время болезни мужа.
[Гарри Уильямс-Балкли, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Это правдивое свидетельство любви королевы Шарлотты к королю Георгу III. Это также показывает, какое невероятно трудное время она пережила в 1788 и 89-м годах, когда у короля случился приступ болезни».
Медальон оценивают в три с половиной-пять тысяч евро. Его продадут на аукционе английских серебряных и золотых шкатулок.
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