Редкие картины Рембрандта продадут на аукционе Christie’s в Лондоне

Эти два портрета кисти Рембрандта никогда не были экспонатами музеев. Их считают последними известными работами голландского..

Эти два портрета кисти Рембрандта никогда не были экспонатами музеев. Их считают последними известными работами голландского художника, остающимися в частной коллекции. Предки нынешних владельцев купили их на аукционе почти 200 лет назад. Теперь картины снова выставят на торги. Они пройдут в Лондоне.

На портретах изображены супруги Ян Виллемс ван дер Плёйм и его жена Япген Карелс. Это близкие друзья семьи Рембрандта.

[Генри Петтифер, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Удивительно, что эти картины оставались почти неизвестными длительное время. О них никогда не упоминали в литературе, когда описывали многочисленные произведения Рембрандта».

Пару портретов оценивают в 6-9 миллионов евро.

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С молотка также уйдёт картина итальянского художника эпохи Раннего Ренессанса Фра Анджелико. Работа называется «Распятие с Богородицей, святым Иоанном Крестителем и Магдалиной у подножия креста». За неё рассчитывают выручить от четырёх до семи миллионов евро.

Ещё один ценный лот – бюст Елены Троянской. Автор работы – итальянский скульптор Антонио Канова, который жил в XVIII-XIX веках. Бюст оценивают в три миллиона евро.

Эти работы продадут в рамках аукциона «Старые мастера», которые проводит дом Christie’s.

Лотом следующих торгов станет письмо Моцарта. Оно написано летом 1782 года. В нём австрийский композитор обращается за советом к близкому другу. Стартовая цена – 350 тысяч евро.

А это медальон, сделанный по заказу королевы Шарлотты – супруги британского короля Георга III. Такие медальоны она подарила друзьям, которые поддерживали её во время болезни мужа.

[Гарри Уильямс-Балкли, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Это правдивое свидетельство любви королевы Шарлотты к королю Георгу III. Это также показывает, какое невероятно трудное время она пережила в 1788 и 89-м годах, когда у короля случился приступ болезни».

Медальон оценивают в три с половиной-пять тысяч евро. Его продадут на аукционе английских серебряных и золотых шкатулок.

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