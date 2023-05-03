Россиянин собрал ценную коллекцию, посвящённую «Битлз»

Это настоящая сокровищница памятных вещей, посвящённых легендарной группе The Beatles. А находится миниатюрный музей не где-нибудь..

Это настоящая сокровищница памятных вещей, посвящённых легендарной группе The Beatles. А находится миниатюрный музей не где-нибудь в Великобритании, а в Ярославле в местной библиотеке. Все экспонаты собрал поклонник «Ливерпульской четвёрки» Андрей Селевко.

В музыку «Битлз» влюбился ещё в школе в 70-х годах. Тогда пластинка с песнями группы стоила 50 рублей. Для школьника – баснословные деньги. Но годы шли, и увлечение переросло в коллекционирование.

Андрей собрал множество экспонатов: фотографии, плакаты, гитары с битловской тематикой, пластинки и многое другое. А вот фигурки персонажей известного мультфильма «Жёлтая подводная лодка» сделал сам из пластилина.

[Андрей Селевко, коллекционер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Особенно поклонник «Битлз» гордится почтовыми марками с изображением музыкантов. Все настоящие. Их подлинность подтверждена почтовыми организациями стран-производителей.

[Андрей Селевко, коллекционер]:

«Экспозиции марок нет ни в одном битловском музее мира. Я обозреваю интернет-сайты всех музеев: в Алкмаре, в Ливерпуле, в Штатах – там же всё-таки экспозиции. Нету. Почему нет, не знаю. Может, они такие маленькие? А у нас есть лупы. Можно подойти, увеличить, посмотреть».

Андрей считает себя не столько поклонником, сколько экспертом по «Битлз». В музее проводит экскурсии. Интересные рассказы обогащает музыкой из репертуара группы, которую исполняет на гитаре, гармошке или синтезаторе.

[гостья музея]:

«Сам автор этого музея – такой увлекающийся человек. Наверное, через всю жизнь пронёс эту любовь к этой группе, что, конечно, заряжаешься этой увлечённостью. Становится интересно, хочется что-то ещё узнать».

Музей открыт ежедневно, а экскурсии и лекции коллекционер проводит несколько раз в месяц.

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