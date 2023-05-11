Уникальный комплект драгоценностей принцессы Дианы выставят на аукцион в Нью-Йорке

«Лебединое озеро» – такое имя получил этот комплект драгоценностей после гибели принцессы Дианы. Спустя 26 лет..

«Лебединое озеро» – такое имя получил этот комплект драгоценностей после гибели принцессы Дианы. Спустя 26 лет его выставят на торги в Нью-Йорке.

Ожерелье из бриллиантов и жемчуга леди Ди надела во время своего последнего официального появления на публике. Это было в июне 1997 года.

[Арлан Эттингер, президент аукционного дома Guernsey’s]:

«Принцесса присутствовала на торжественном открытии спектакля «Лебединое озеро» в Альберт-холле в Лондоне. Она была покровительницей танцев. Это было великолепное событие. Диану сфотографировали десятки тысяч раз».

Платиновое колье и серьги инкрустированы бриллиантами общим весом 52 карата, а также украшены семью жемчужинами Южных морей. Дизайн изделий разработала сама Диана, а работу выполняла ювелирная компания Garrard. Этот комплект должен был стать символом новой жизни принцессы после развода с принцем Чарльзом.

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На спектакль «Лебединое озеро» Диана надела только ожерелье. После этого ювелиры попросили его вернуть, поскольку серьги ещё не были готовы. Колье было необходимо, чтобы завершить работу.

Этот комплект должен был стать подарком для принцессы. Но она его так и не получила. Леди Диана погибла в автокатастрофе через два месяца после спектакля. Позже королевская семья попросила ювелирную фирму продать драгоценности.

Аукционисты считают этот лот уникальным, поскольку другие украшения леди Дианы вряд ли когда-нибудь попадут на торги.

[Арлан Эттингер, президент аукционного дома Guernsey’s]:

«Во сколько оценить единственное украшение Дианы, которое продадут? Трудно сказать. Возможно, за него заплатят пять миллионов долларов или десять миллионов, а, может быть, 15 миллионов. Всё возможно. Но мы считаем эти драгоценности исключительными и бесценными».

Принцесса Диана была супругой принца Чарльза с 81-го по 96-й год.

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