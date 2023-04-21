Возвращение Эль-Ниньо в 2023 году может вызвать рекордное потепление

2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Так считают европейские учёные. Последние три..

[Саманта Берджесс, сотрудница организации Copernicus]:

«Таким образом, если начнётся Эль-Ниньо, то этот год, вероятно, будет теплее предыдущего».

2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Так считают европейские учёные. Последние три года в Тихом океане наблюдается климатический феномен Ла-Нинья. В это время поверхностные воды океана охлаждаются. Но в этом году, по словам учёных, может вернуться противоположное погодное явление – Эль-Ниньо.

Согласно новому докладу европейской климатической службы Copernicus, 2022 год стал пятым самым тёплым годом за всю историю наблюдений. Он сопровождался аномальной жарой в Европе, катастрофическими наводнениями в Пакистане и активным таянием антарктического морского льда.

[Саманта Берджесс, сотрудница организации Copernicus]:

«В нескольких странах были зафиксированы очень высокие выбросы углерода. Это произошло из-за лесных пожаров. И эти пожары начались раньше и длились дольше, чем обычно. Они также были сильнее, чем обычно».

Во время Эль-Ниньо погодные условия могут стать ещё экстремальнее. Обычно пассаты отгоняют прогретый поверхностный слой воды на запад тропической части Тихого океана. Там формируется так называемый тропический тёплый бассейн. При Эль-Ниньо пассаты ослабевают, тропический тёплый бассейн растекается, и на огромной площади океана прогреваются поверхностные воды.

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Из-за этого меняется климат в разных регионах мира. Где-то становится влажнее, а где-то – суше. Во время Эль-Ниньо вспыхивает больше эпидемических заболеваний, таких как малярия и лихорадка денге. Феномен может длиться от двух до восьми лет.

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