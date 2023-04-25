76-летняя женщина-блогер бросает вызов стереотипам

У 76-летней Кэндис Лесли Сима есть страничка в соцсетях. Женщина демонстрирует красивую стильную одежду и вдохновляет своих ровесниц.



Кэндис создала аккаунт в 72 года. Она хотела выяснить, интересуются ли модой люди её возраста. Оказалось, что таких не много. Это вдохновило женщину создать блог о моде и делать видеоролики.



В одном видео Кэндис рассказала, что обнаружила стереотип в отношении пожилых людей. «На обложках модных журналов всегда видны заголовки: «Как лучше выглядеть в 20, 30 и 40 лет»». И никогда не упоминаются 50, 60 и 70», – вспоминает Кэндис.



Блогер считает, что лучший способ пропагандировать красоту старения – это быть самим собой. Кэндис стремиться показать положительные стороны старости.



Многие пользователи в изумлении от её творческого подхода к сочетанию различных модных вещей. Некоторых восхищает то, что в таком возрасте женщина прекрасно выглядит и носит всё, что ей нравится.



Кэндис считает, что модные вещи подходят всем. «Переосмысление себя с возрастом – это просто поиск вещей, которые подходят к вам такой, какая вы есть», – считает женщина.



Кэндис создаёт видеоролики не только для того, чтобы показать свои наряды, но и дать советы по стилистике. Цель её блога – воодушевить женщин и напомнить им, что старение – это естественный, прекрасный процесс. Она стремится вдохновить женщин принять эти изменения и смотреть на них позитивно.