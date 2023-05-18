Храм возрастом 4000 лет нашли в районе Мирафлорес на западе Перу. Руины древней постройки расположены в..

Руины храма возрастом 4000 лет нашли в Перу

Храм возрастом 4000 лет нашли в районе Мирафлорес на западе Перу. Руины древней постройки расположены в нижней долине реки Чанкай. Археологи обнаружили признаки проведения культовых религиозных ритуалов.

На задней стене храма высечен ступенчатый крест – чакана. Индейцы в Южной Америке использовали такой символ с древнейших времён.

[Питер Ван Дален, археолог]:

«(Находка) очень важна, поскольку эта чакана – старейшее полное изображение, когда-либо найденное в Андах. Это свидетельствует о том, что здесь с давних времён культура и религиозные традиции были связаны с этим символом».

Андская чакана – довольно редкая находка. В основном, каждая четверть такого креста состоит из четырёх ступеней, реже – из пяти. Находили и семиступенчатую чакану. Как истолковать значение этого символа, доподлинно неизвестно.

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Самой древней известной цивилизацией на территории современного Перу была культура Норте-Чико. Её представители ещё не умели создавать керамических изделий, но строили грандиозные архитектурные сооружения.

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