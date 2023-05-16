1000-летнее захоронение знатного чиновника нашли в Перу

Тысячу лет пролежали под землёй эти останки. Сейчас их изучают археологи. Древнее захоронение нашли недалеко от..
Дата загрузки: 2023-05-16
Тысячу лет пролежали под землёй эти останки. Сейчас их изучают археологи. Древнее захоронение нашли недалеко от Уараля на западе Перу.
Глубина погребальной камеры – шесть метров. На дне лежат кости шестерых людей. Они были представителями чанкайской культуры. По мнению археологов, в гробнице похоронены глава общины и его родственники.
[Питер Ван Дален, археолог]:
«Мы нашли некоторые орудия лова, так что у этого человека был высокий статус. Возможно, он был куракой общины рыбаков, которые жили в этой местности. Потом его здесь похоронили».
В индейских общинах курака заведовал распределением сельскохозяйственных участков, чисткой и ремонтом оросительных систем, организацией общественных работ и охраной границ. Он также выступал в ролях судьи и советника и руководил ритуальными церемониями.
В эпоху чанкайской культуры знатных людей хоронили в глубоких гробницах, куда опускали керамические изделия, золотые и серебряные украшения, а также ткани. Обычных людей закапывали почти у самой поверхности, а в могилу клали совсем немного утвари.
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