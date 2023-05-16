1000-летнее захоронение знатного чиновника нашли в Перу

Тысячу лет пролежали под землёй эти останки. Сейчас их изучают археологи. Древнее захоронение нашли недалеко от..

Тысячу лет пролежали под землёй эти останки. Сейчас их изучают археологи. Древнее захоронение нашли недалеко от Уараля на западе Перу.

Глубина погребальной камеры – шесть метров. На дне лежат кости шестерых людей. Они были представителями чанкайской культуры. По мнению археологов, в гробнице похоронены глава общины и его родственники.

[Питер Ван Дален, археолог]:

«Мы нашли некоторые орудия лова, так что у этого человека был высокий статус. Возможно, он был куракой общины рыбаков, которые жили в этой местности. Потом его здесь похоронили».

В индейских общинах курака заведовал распределением сельскохозяйственных участков, чисткой и ремонтом оросительных систем, организацией общественных работ и охраной границ. Он также выступал в ролях судьи и советника и руководил ритуальными церемониями.

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В эпоху чанкайской культуры знатных людей хоронили в глубоких гробницах, куда опускали керамические изделия, золотые и серебряные украшения, а также ткани. Обычных людей закапывали почти у самой поверхности, а в могилу клали совсем немного утвари.

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