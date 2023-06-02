Эту сокровищницу викингов обнаружили в северной Ютландии. Клад содержит почти 300 серебряных монет и разрезанных серебряных..

Монеты викингов возрастом 1000 лет нашли на фермерском поле в Дании

[Торбен Триер Кристиансен, археолог и руководитель раскопок]:

«Это крайне редкая находка. Я работаю в этой части страны почти всю жизнь. И я видел такое лишь однажды. Тогда это был маленький клад. Так что это очень редкая и уникальная находка».

Эту сокровищницу викингов обнаружили в северной Ютландии. Клад содержит почти 300 серебряных монет и разрезанных серебряных украшений. Археологи считают, что их, вероятно, использовали в качестве платёжного средства.

Клад был разделён на две части, которые находились в 50 метрах друг от друга. Их нашли на фермерском поле во время вспашки.

Коллекция датских монет очень интересна для археологов. Она проливает свет на период правления короля Харальда I Синезубого во второй половине X века.

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Он был одним из последних правителей викингов, которому принадлежали территории современной Дании, северной Германии и некоторых частей Швеции и Норвегии. По всему своему королевству он распространил христианство.

Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson назвал свою беспроводную технологию Bluetooth именно в честь Харальда. Так он отдал дань уважения тому, что тот при жизни объединил бОльшую часть Скандинавии.

На одной стороне некоторых монет изображён христианский крест. Вероятно, так Харальд хотел распространить христианское послание.

[Торбен Триер Кристиансен, археолог и руководитель раскопок]:«Это показывает нам, что он действительно делал это разными способами. Мы знали это по руническим камням. Но теперь мы видим, что он делал это и с помощью монет».

Монеты были в обращении несколько десятилетий, пока Харальд не проиграл борьбу за власть своему сыну. Умер он в Польше.

Находку сделали в восьми километрах от остатков кольцевого замка викингов X века. Всего в Дании обнаружили следы нескольких таких крепостей.

[Торбен Триер Кристиансен, археолог и руководитель раскопок]:«Нет сомнений в том, что люди, которые закопали это серебро, были каким-то образом связаны с крепостью викингов».

Ни один из пяти датских кольцевых замков короля Харальда не сохранился до сегодняшних дней. Но земляной вал отмечает место, где крепостная стена окружала длинные деревянные дома.

Дания надеется, что эти места включат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем, археологи уже планируют в этом районе новые раскопки. А в июле некоторые их находки выставят в музее.

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