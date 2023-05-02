Терминал внутренних рейсов главного аэропорта Филиппин остался без света

Сотни пассажиров застряли в Международном аэропорту Манилы после того, как там отключили свет. Было отменено около..

Сотни пассажиров застряли в Международном аэропорту Манилы после того, как там отключили свет. Было отменено около 50 внутренних рейсов. Проблема возникла в Терминале номер 3.

[пассажир]: «Я еду из Дании к своей девушке в провинцию Баколод. Она ждёт меня там, но вчера связующий рейс отменили, и я опоздал на следующий. Ждал до сегодня, но его снова отменили. Посмотрим, что смогу сделать дальше».

Электроснабжение возобновили через девять часов, но обстановка в аэропорту осталась хаотичной. Во время трёхдневных майских выходных в честь Дня труда на Филиппинах – пик сезона путешествий. Пассажиров очень много.

[пассажир]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Причину отключения света до сих пор расследуют. Сначала говорили, что сбой произошёл из-за короткого замыкания.

Авиакомпания Cebu Pacific, чьи рейсы были отменены, предложила своим пассажирам возможность перебронировать билеты или запросить компенсацию, которую можно будет потом снова использовать для покупки билетов.

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