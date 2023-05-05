Тепло рук и полёт мысли. Богородские игрушки издавна считаются особенными. Ещё 400 лет назад местные мастера..

Богородские игрушки уже несколько веков беспрерывно создают под Москвой

Тепло рук и полёт мысли. Богородские игрушки издавна считаются особенными. Ещё 400 лет назад местные мастера превращали дерево в произведения искусства. Главным отличием богородской игрушки стала её гладкость. Этого достигают с помощью специального богородского ножа.

[Валентина Дегтярёва, экскурсовод]:

«С середины XVIII века в каждом дворе нашего села резали игрушку, но резали семьями. Резали обособлено. Нигде никогда этому мастерству не обучали. Только в семьях передавали из поколения в поколение. Вокруг нас очень много сёл. Единственное, в котором резали игрушку, – это наше Богородское».

Изначально Богородское принадлежало Троице-Сергиевой лавре, а жители были крепостными монастыря. Им давали заказы, и они вырезали так называемые серые игрушки, которые окончательно отделывали в Сергиевом Посаде.

Но со временем в крестьянской среде развились собственные традиции и мастерство. А символом богородской игрушки стал медведь.

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Для резьбы используют мягкие породы дерева – липу, осину и ольху. Традиционно мастер сначала создаёт задуманную композицию из глины или пластилина. Потом вырезает из дерева. Скульптуру обрабатывают стамесками разной величины. На завершающем этапе используют самую мелкую, чтобы скрупулёзно проработать детали.

[Валентина Дегтярёва, экскурсовод]:

«Наш стиль резьбы – единственный в мире. Есть подобные в Германии. Но богородский стиль резьбы – это вообще единственный в мире».

Обычно богородскую игрушку не окрашивают, но иногда мастера отступают от этого правила. Так, в 74-м году при строительстве ГАЭС нашли выброшенную игрушку чёрного цвета. Теперь она хранится в местном музее. Почему её раскрасили, когда сделали, и кто автор, неизвестно.

А это копия композиции «Мыши хоронят кота». Оригинальная скульптура хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Сейчас на фабрике богородской игрушки работают 18 резчиков. Выполняют заказы либо воплощают в дереве собственные задумки. А в музее можно узнать историю уникального ремесла, а также самому собрать и раскрасить богородскую игрушку.

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