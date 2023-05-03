США направят 1500 военнослужащих к границе с Мексикой

Администрация Джо Байдена направит полторы тысячи военнослужащих на американо-мексиканскую границу для обеспечения безопасности. Власти ожидают огромного притока нелегальных мигрантов.

Незаконные пересечения границы могут начаться после отмены некоторых «антиковидных» ограничений. 11 мая истекает срок действия документа под названием «Раздел 42», который подписал экс-президент Дональд Трамп.

Временные правила позволяли властям США высылать мигрантов без мексиканского гражданства обратно в Мексику. При этом им не давали возможности подать прошение на убежище.

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Теперь же эксперты ожидают, что ежедневно будет происходить более десяти тысяч незаконных проникновений из Мексики в США.

Американские военнослужащие прибудут на границу 10 мая и останутся там на три месяца.

[Пэт Райдер, представитель Министерства обороны США]:

«Они заполнят критические пробелы в работе пограничников, то есть займутся наблюдением, будут вносить данные и охранять склады».

При этом военнослужащие не будут непосредственно участвовать в деятельности правоохранительных органов, то есть задерживать мигрантов им не придётся. За три месяца власти должны будут набрать контрактников и тогда смогут обходиться без помощи военных.

Сейчас на границе также задействованы 2500 военнослужащих Национальной гвардии США.

При Байдене границу пыталось нелегально пересечь рекордное число мигрантов. Республиканцы недовольны тем, что он отказывается от жёсткой миграционной политик Трампа. Демократы, наоборот, считают действия Байдена по отношению к мигрантам слишком суровыми.

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