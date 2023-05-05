Состязания певчих птиц – любимое развлечение в Гайане

[Олвейн Линч, житель Гайаны
Дата загрузки: 2023-05-05
[Олвейн Линч, житель Гайаны]:
«Бог, семья, птицы – это моя жизнь».
Раз в неделю преданные поклонники певчих птиц собираются по всей Гайане и устраивают состязания. Клетки с двумя пернатыми ставят рядом, и судья начинает подсчёт. Побеждает тот, кто за пять минут издаст щебетание 50 раз или хотя бы обгонит соперника.
Человеку непривычному непонятно, как можно различить голоса пернатых. Но у местных судей отличный слух и большой опыт.
[Терри Эванс, судья]:
«Вот это больше похоже на цивилизованное щебетанье. Птицы сначала должны научиться так петь. И только потом их приносят на соревнования».
Райан участвует в состязаниях уже 25 лет. Его птицы выиграли более 1000 соревнований.
[Райан Будху, владелец птицы]:
«Птицы для меня – это не просто соревнование, это своего рода терапия. Я с нетерпением жду возможности общения с ними».
Впрочем, некоторые держат птиц только для души. У Марка двое пернатых питомцев. Он с удовольствием слушает их пение и каждый день собирает для них семена разных трав.
[Марк, владелец птиц]:
«Птица приносит счастье и дарит любовь. Она будит по утрам. Если утром проспишь, она запоёт, и сразу проснёшься».
Гайанцы гордятся своими птицами и повсюду берут их с собой: на прогулку или на рынок, когда идут за покупками. А торговля пернатыми приносит хороший доход. В среднем одна птица стоит 75 долларов. Победителя нескольких соревнований можно продать и за десять тысяч.
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