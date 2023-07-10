Рекордное за несколько недель число: в Тель-Авиве снова протестовали против судебной реформы

Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье снова протестовали по всему Израилю. Для Тель-Авива это крупнейшая антиправительственная акция..
Дата загрузки: 2023-07-11
Люди в очередной раз вышли выразить несогласие с планами Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему страны.
Часть протестующих двигалась к главной автотрассе «Аялон». Однако полиция преградила им путь, используя водомёты.
В целом протесты продолжаются с января. Именно тогда правительство Нетаньяху объявило, что лишит Верховный суд страны ряда полномочий, а также предоставит правительству право выбирать судей.
В марте народные выступления немного утихли, поскольку Нетаньяху под давлением приостановил рассмотрение реформы. Он надеялся найти компромисс с оппозицией.
Впрочем, недавно он назвал переговоры бессмысленными и объявил, что работа над законопроектом продолжится. По словам премьера, в нынешнем виде у Верховного суда слишком много полномочий. При этом судьи имеют левые и либеральные взгляды. Его реформа призвана восстановить баланс между ветвями власти.
Нетаньяху отмечает, что и противники, и сторонники реформы имеют право протестовать. Однако есть определённые «но».
[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Правительство не собирается ограничивать право на выступления. Однако оно запросило отчёт о том, как пресекаются нарушения закона и нарушения базовых прав миллионов граждан, которые происходят почти ежедневно во время выступлений».
Ожидается, что в ближайшее время парламент проведёт первое из трёх голосований по вопросу об ограничении некоторых полномочий Верховного суда.
Оппозиция заявляет, протесты вскоре станут ещё масштабнее.
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