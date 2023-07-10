Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье снова протестовали по всему Израилю. Для Тель-Авива это крупнейшая антиправительственная акция..

Рекордное за несколько недель число: в Тель-Авиве снова протестовали против судебной реформы

Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье снова протестовали по всему Израилю. Для Тель-Авива это крупнейшая антиправительственная акция за несколько недель.

Люди в очередной раз вышли выразить несогласие с планами Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему страны.

Часть протестующих двигалась к главной автотрассе «Аялон». Однако полиция преградила им путь, используя водомёты.

В целом протесты продолжаются с января. Именно тогда правительство Нетаньяху объявило, что лишит Верховный суд страны ряда полномочий, а также предоставит правительству право выбирать судей.

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В марте народные выступления немного утихли, поскольку Нетаньяху под давлением приостановил рассмотрение реформы. Он надеялся найти компромисс с оппозицией.

Впрочем, недавно он назвал переговоры бессмысленными и объявил, что работа над законопроектом продолжится. По словам премьера, в нынешнем виде у Верховного суда слишком много полномочий. При этом судьи имеют левые и либеральные взгляды. Его реформа призвана восстановить баланс между ветвями власти.

Нетаньяху отмечает, что и противники, и сторонники реформы имеют право протестовать. Однако есть определённые «но».

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Правительство не собирается ограничивать право на выступления. Однако оно запросило отчёт о том, как пресекаются нарушения закона и нарушения базовых прав миллионов граждан, которые происходят почти ежедневно во время выступлений».

Ожидается, что в ближайшее время парламент проведёт первое из трёх голосований по вопросу об ограничении некоторых полномочий Верховного суда.

Оппозиция заявляет, протесты вскоре станут ещё масштабнее.

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