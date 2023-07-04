Израильские военные продолжают операцию против «Дженинских бригад» на Западном берегу

Над городом Дженин на Западном берегу реки Иордан поднимаются клубы дыма. Здесь проходит операция израильских сил..
Дата загрузки: 2023-07-04
Первый налёт провели ещё в воскресенье вечером. Израильские ВВС нанесли удар с воздуха. Целью, согласно их данным, был командный центр боевиков.
В итоге это спровоцировало перестрелку, которая продолжалась до утра понедельника. Свидетели сообщали, что видели над городом дроны. Сообщается о гибели, по меньшей мере, восьмерых палестинцев.
Лагерь занимает территорию менее квадратного километра. При этом в нём проживает около 14 тысяч беженцев.
Это одна из крупнейших операций на Западном берегу за последние 20 лет.
В последний год подобные военные рейды в таких городах, как Дженин, стали обычным явлением. Их израильские силы проводят в ответ на смертоносные нападения на израильтян со стороны боевиков.
Израильские военные говорят, что текущая операция направлена на уничтожение инфраструктуры боевиков, а также предотвращение того, чтобы группировки использовали лагеря беженцев в качестве баз.
Они также отмечают, что удары были точечными и не затронули гражданских.
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