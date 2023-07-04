Израильские военные продолжают операцию против «Дженинских бригад» на Западном берегу

Над городом Дженин на Западном берегу реки Иордан поднимаются клубы дыма. Здесь проходит операция израильских сил..

Над городом Дженин на Западном берегу реки Иордан поднимаются клубы дыма. Здесь проходит операция израильских сил безопасности против бойцов палестинских «Дженинских бригад», которые базируются в переполненном лагере для беженцев.

Первый налёт провели ещё в воскресенье вечером. Израильские ВВС нанесли удар с воздуха. Целью, согласно их данным, был командный центр боевиков.

В итоге это спровоцировало перестрелку, которая продолжалась до утра понедельника. Свидетели сообщали, что видели над городом дроны. Сообщается о гибели, по меньшей мере, восьмерых палестинцев.

Лагерь занимает территорию менее квадратного километра. При этом в нём проживает около 14 тысяч беженцев.

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Это одна из крупнейших операций на Западном берегу за последние 20 лет.

В последний год подобные военные рейды в таких городах, как Дженин, стали обычным явлением. Их израильские силы проводят в ответ на смертоносные нападения на израильтян со стороны боевиков.

Израильские военные говорят, что текущая операция направлена на уничтожение инфраструктуры боевиков, а также предотвращение того, чтобы группировки использовали лагеря беженцев в качестве баз.

Они также отмечают, что удары были точечными и не затронули гражданских.

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