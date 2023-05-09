В «Немузее мусора» в Екатеринбурге учат сортировать отходы и жить экологично

Здесь найдётся место для любого мусора, начиная с пищевых отходов и заканчивая смартфонами. Это необычное пространство..

Здесь найдётся место для любого мусора, начиная с пищевых отходов и заканчивая смартфонами. Это необычное пространство находится в Екатеринбурге. Называется оно «Немузей мусора».

Здесь учат сортировать отходы по маркировкам и объясняют, какой мусор подходит для вторичного использования.

[Надежда Мансурова, гостья «Немузея мусора»]:

«Делаю это, потому что больно уже смотреть, во что превращаются леса и прочее. Потому что потребление идёт очень большое, а свалки не справляются».

В немузее также знакомят гостей с процессами переработки и демонстрируют конечный продукт. Причём на мастер-классах можно самому создать что-нибудь из вторсырья, например лист бумаги из макулатуры, открытку из отходов, значок из пластиковой крышки или упаковки от печенья, многоразовую сумку из спанбонда или тарелку из виниловой пластинки.

[Аля Садртдинова, экскурсовод]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В немагазине можно купить моющие и чистящие средства, придя со своей многоразовой тарой. Также здесь продают многоразовые сумки, бахиллы и другие предметы. Всё сделано из вторсырья.

Немузей открылся четыре года назад. Всё началось с костюмов, созданных для церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Использованные наряды, обувь и цветы должны были отправиться на свалку. Основатели немузея решили всё это спасти.

[Илья Капустин, сооснователь «Немузея мусора»]:

«Они подлежали уничтожению, а мне хотелось донести до людей, что многие предметы, которые считают мусором, имеют определённую ценность».

В прошлом году немузей собрал и отправил на переработку 770 тонн отходов, которые в противном случае попали бы на свалку.

У «Немузея мусора» также есть три пункта раздельного сбора отходов в Екатеринбурге и по одному в Москве и Челябинске. В ближайшее время ещё один пункт откроют в Саратове.

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