Совет Безопасности ООН призывает Израиль и Палестину остановить насилие на Западном берегу реки Иордан. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что с марта по июнь на севере и в центре территории проходили военные операции, включая авиаудары и столкновения между израильтянами и палестинцами. Всё это привело к многочисленным жертвам.

Заместитель представителя США при ООН Роберт Вуд выразил обеспокоенность в связи со строительством израильских поселений на Западном берегу.

[Роберт Вуд, заместитель представителя США при ООН]:

«В дальнейшем жизненно важно, чтобы Израиль и Палестинская администрация предприняли дополнительные шаги по деэскалации напряжённости. Мы призываем все стороны воздерживаться от односторонних действий, включая поселенческую деятельность, снос палестинских домов, терроризм и подстрекательство к насилию».

Представитель Палестины при ООН Рияд Мансур обвиняет Израиль в том, что он «создаёт государство для поселенцев вместо палестинского государства». По его словам, у еврейских поселенцев есть военная, финансовая и политическая поддержка израильских властей, однако у палестинцев никакой поддержки нет.

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Между тем постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан напомнил, что с начала года палестинцы совершили 3500 нападений на израильтян. Последний теракт произошёл 21 июня рядом с поселением Эли на Западном берегу. В результате атаки погибли четыре человека и несколько пострадали.

[Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН]:

«Корень проблемы постоянно игнорируется. Как Совет Безопасности вообще может стремиться предотвращать насилие, если даже неприемлемую практику вознаграждения террористов здесь не осуждают? На каждой такой встрече акцент полностью смещается, и никто не признаёт правду о том, что подстрекательство и ненависть палестинцев подпитывают эскалацию насилия».

В то же время Эрдан осудил насилие против палестинских мирных жителей. По его словам, Израиль постоянно работает, чтобы привлекать к ответственности виновных. Так, за последнее время полиция арестовала 12 человек, которых подозревают в незаконном вторжении в палестинские деревни.

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