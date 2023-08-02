Представитель армии Нигера объявил, что страна вновь открыла свои границы с рядом соседних государств, включая Мали..

Военные Нигера объявили об открытии границ страны с рядом соседей

[Амаду Адрамане, представитель армии Нигера]:

«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом вновь открываются с сегодняшнего дня, 1 августа 2023 года».

Представитель армии Нигера объявил, что страна вновь открыла свои границы с рядом соседних государств, включая Мали и Буркина-Фасо.

Региональный блок ЭКОВАС ввёл санкции в отношении Нигера. В том числе прекратил все финансовые операции и заморозил национальные активы. Он также заявил, что может санкционировать применение силы для восстановления президента страны Мухамеда Базума. Тот по-прежнему находится под стражей в своём дворце.

При этом лидеры Буркина-Фасо и Мали в понедельник заявили, что поддерживают лидеров переворота.

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Между тем, итальянский военный самолет прибыл в аэропорт Рима с эвакуированными из Нигера иностранными гражданами. Всего на борту было 87 пассажиров. Среди них 36 итальянцев, 21 американец, три болгарина, два австрийца и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. Кроме того, вывезли несколько военнослужащих.

[Шоу Кроули, работник посольства США в Риме]:

«Они сказали, что пережили очень травмирующий опыт, поэтому, пожалуйста, дайте им уйти. Но мы хотели бы поблагодарить правительство Италии за всё, что оно сделало. Фантастика, что всех людей перевезли в безопасное место».

Некоторые итальянские граждане решили остаться в Нигере. Так, посольство Италии в столице страны продолжает работу.

Италия также имеет в Нигере около 300 военнослужащих. Они участвуют в операциях по борьбе с повстанцами и проводят обучение. Об их эвакуации пока объявлено не было.

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