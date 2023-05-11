Лучший из лучших. Малый вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди Холли обошёл более 3000 соперников и стал..

Лучший из лучших и первый в своей породе: определился победитель Вестминстерского дог-шоу

[Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов]:

«Приз Вестминстерского клуба собаководства – это не деньги. Это престиж и честь, и это историческое событие. То есть оно становится частью истории в мире собак и в нашей культуре».

Лучший из лучших. Малый вандейский бассет-гриффон по кличке Бадди Холли обошёл более 3000 соперников и стал звёздным победителем 147-го Вестминстерского дог-шоу. Причём он первый представитель породы, завоевавший такой высокий титул. Сейчас его чествуют на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг.

В дог-шоу участвовали собаки 210 пород. Соревнования были разделены на семь категорий: подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, комнатно-декоративные и неспортивные.

Бадди Холли выступал в категории гончих. Потом семь финалистов состязались за звание лучшего из лучших.

[Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Всё свелось к тому, кто же из финалистов прямо просится на пьедестал. И у Бадди Холли голова была высоко поднята, хвост находился в идеальном положением для его породы. Пёс спокойно ходил по рингу. Он и хендлер Дженис Хейз были одной командой. Они действовали абсолютно слаженно. Думаю, судья это заметил».

Бадди Холли – шестилетний кобель. На выставку приехал из калифорнийского города Палм-Спрингс.

[Дженис Хейз, хендлер]:

«Бадди Холли приехал в США только в декабре. Он объездил весь мир, так что он путешественник. Пёс родился в Англии. Потом пожил в Ирландии, а затем в Австралии. И вот он здесь и точно оставил свой след. Он просто счастливчик».

Вандейский бассет-гриффон – это гончая, выведенная во Франции в XIX веке. Порода разделяется на два типа – большой и малый бассет-гриффон. На охоте эти собаки быстрые, ловкие и неутомимые, а в быту – ласковые и весёлые, и очень сообразительные.

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