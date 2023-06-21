В Аргентине мастера гриля соперничают за звание лучшего

Аппетитный аромат жареного мяса витает над площадью Республики в Буэнос-Айресе. Здесь проходит чемпионат мастеров гриля. За..
Дата загрузки: 2023-06-21
Аппетитный аромат жареного мяса витает над площадью Республики в Буэнос-Айресе. Здесь проходит чемпионат мастеров гриля. За звание лучшего соперничают 24 шеф-повара со всей Аргентины.
Главное задание – приготовить асадо. В состав входят говядина, кровяная колбаса и почки. Можно добавлять мясо цыплёнка, ламы или телятину. Обычно это блюдо готовят мужчины, и называют их – асадоры.
[Мигель Анхель Асеведо, участник чемпионата]:
«Асадо – это традиция. В Аргентине она означает встречу, семью и друзей. Это наслаждение проведённым с ними временем, что выходит за рамки простого приёма пищи. Это наша традиция – такая же, как футбол».
Асадо подают с соусом чимичурри и салатом.
Участники конкурса также готовят на гриле сэндвичи бондиола с ломтиками свиной лопатки, баранину, рыбу бурый паку, золотистую макрель и овощи.
В рамках чемпионата проходят развлекательные мероприятия для зрителей.
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