Всемирный день Фалунь Дафа отметили в центре Нью-Йорка

Такой красочный многотысячный парад в Нью-Йорке проходит каждый год уже более 20 лет подряд. Это приверженцы..

Такой красочный многотысячный парад в Нью-Йорке проходит каждый год уже более 20 лет подряд. Это приверженцы практики совершенствования Фалунь Дафа. По самому центру города движутся красочные платформы, звучит торжественная музыка в исполнении оркестра «Тянь Го». Он возглавляет шествие.

Фалунь Дафа впервые представили широкой общественности в Китае 13 мая 1992 года. Практика быстро распространилась по всему миру. Она включает плавные медитативные упражнения, а также принципы Истина, Доброта и Терпение. Всемирный день Фалунь Дафа традиционно отмечают в эту дату в разных странах мира.

[Фредерику Видовиш, практикующий Фалунь Дафа из Бразилии]:

«У меня есть друг, которого я знаю, наверное, с девяти лет. Когда он начал практиковать, я заметил огромную разницу. Он стал выглядеть намного здоровее, его кожа также стала лучше. Меня это очень впечатлило».

Фредерику из Бразилии говорит, что он тоже изменился в лучшую сторону, когда вместе с другом стал заниматься Фалунь Дафа.

[Фредерику Видовиш, практикующий Фалунь Дафа из Бразилии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я всегда был очень неспокойным, у меня были симптомы депрессии. Я курил и пил алкоголь. Сейчас я всё это бросил. У меня вообще нет проблем со здоровьем. Чувствую себя здоровым как никогда».

Совершенствование души по принципам Истина, Доброта и Терпение помогло Чэньяню обрести мир в семье.

[Чэньянь Ли, практикующий Фалунь Дафа из США]:

«Раньше я часто спорил с мамой. Но познакомившись с Фалунь Дафа, я понял, что должен поступать по этим принципам, то есть быть терпеливым. Конечно, также мне нужно проявлять к ней милосердие».

Принципы Истина, Доброта и Терпение нашли отклик и у многих прохожих.

[Патрисия Динис, прохожая]:

«Пять с половиной лет назад я потеряла сына. В жизни редко встречаешь такое огромное милосердие. Здесь мне удалось избавиться от напряжения». [Алексия, прохожая]:

«Это прекрасно. У них есть плакаты, на которых написано “доброта и терпение”. А я очень верю в эти принципы. Так что мне это очень нравится».

Парад также рассказывает о репрессиях, которые продолжаются в Китае с 1999 года. В КНР приверженцев Фалунь Дафа отправляют в тюрьмы и даже подвергают насильственному извлечению органов.

[Клеофи Касамбри, прохожая]:

«Прекрасно, что они выражают свои мысли, что они протестуют против извлечения органов у живых и невинных людей, что, по моему мнению, ужасно». [Ноа и Марианна, прохожие]:

«Интересно было узнать, что происходит, что в Китае Фалунь Дафа подвергается репрессиям. Надеюсь, мы узнаем об этом больше. Хорошо, что они рассказывают, заинтересовывают людей, мотивируют их искать дополнительную информацию».

Завершился парад у китайского консульства в Нью-Йорке.

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