fb pixel
Телеканал NTD

Как отмечали день рождения панды в зоопарке Вашингтона

Как отмечали день рождения панды в зоопарке Вашингтона

Большая панда Мэй Сян, живущая в Национальном зоопарке Вашингтона, отметила своё 25-летие тортом и различными угощениями...

Дата загрузки: 2023-07-25

Как отмечали день рождения панды в зоопарке Вашингтона
Большая панда Мэй Сян, живущая в Национальном зоопарке Вашингтона, отметила своё 25-летие тортом и различными угощениями. Среди них были ледяные смеси из воды, сока и свежих фруктов и овощей, включая сладкий картофель и виноград.

[Сонал Парохит, посетительница зоопарка]:
«Это было здорово. Это был её 25-й день рождения. Я никогда раньше не пропускала этот день. Так что я знала, чего ожидать. Но это всегда отличная возможность собраться вместе, снова увидеть своих друзей и отпраздновать день рождения Мэй Сян».

[Крейг Сальвас, посетитель зоопарка]:
«Мэй Сян собрала толпу, как она обычно это делает. Она любимица среди постоянных посетителей зоопарка. На неё приятно смотреть, и она нравится публике. Ей нравится сидеть и есть свою еду, и делать это в месте, где её очень хорошо видно. Она очень красивое животное».

Мэй Сян родилась в Китайском центре охраны и исследования гигантских панд в 1998 году.

Позже её перевезли в Соединённые Штаты, где она в целом родила семерых детёнышей. Четверо дожили до зрелого возраста.

Стоит отметить, что Китай сдаёт своих панд в аренду на 10 лет. При этом все рождённые детёныши остаются в его собственности.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...