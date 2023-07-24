Как отмечали день рождения панды в зоопарке Вашингтона

Большая панда Мэй Сян, живущая в Национальном зоопарке Вашингтона, отметила своё 25-летие тортом и различными угощениями...
Дата загрузки: 2023-07-25
[Сонал Парохит, посетительница зоопарка]:
«Это было здорово. Это был её 25-й день рождения. Я никогда раньше не пропускала этот день. Так что я знала, чего ожидать. Но это всегда отличная возможность собраться вместе, снова увидеть своих друзей и отпраздновать день рождения Мэй Сян».
[Крейг Сальвас, посетитель зоопарка]:
«Мэй Сян собрала толпу, как она обычно это делает. Она любимица среди постоянных посетителей зоопарка. На неё приятно смотреть, и она нравится публике. Ей нравится сидеть и есть свою еду, и делать это в месте, где её очень хорошо видно. Она очень красивое животное».
Мэй Сян родилась в Китайском центре охраны и исследования гигантских панд в 1998 году.
Позже её перевезли в Соединённые Штаты, где она в целом родила семерых детёнышей. Четверо дожили до зрелого возраста.
Стоит отметить, что Китай сдаёт своих панд в аренду на 10 лет. При этом все рождённые детёныши остаются в его собственности.
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