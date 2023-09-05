Центральная Испания приходит в себя после внезапных наводнений

Драматичные кадры из Испании. Так выглядит сейчас городок Эль-Альмо, входящий в провинцию Мадрид. Всему виной –..

Драматичные кадры из Испании. Так выглядит сейчас городок Эль-Альмо, входящий в провинцию Мадрид. Всему виной – проливной дождь, внезапно обрушившийся на центральные районы страны.

[жительница Эль-Аламо]:

«Когда мы выглянули наружу, уже было сильное наводнение. Заборы уже были разрушены. Мы попытались выбраться и перепарковать машины повыше, но это уже было нереально. Пытались заблокировать вход в дом полотенцами, но это было невозможно, и в конце концов вода хлынула, сметая всё. Она сломала ворота гаража, входную дверь. Мы думали открыть заднюю дверь, чтобы вода текла насквозь и не скапливалась внутри, но вот результат». [житель Эль-Аламо]:

«Думал, нужно будет просто немного убраться, но с холма пришло сильное наводнение. Вода сломала все заборы, включая мой задний. Она вошла в дом, разбила окно и всё затопила. Здесь полное разрушение – спасать нечего. Можно просто всё бросить».

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Кое-где также выпал град. Пострадали регионы Мадрид, Кастилия-Ла-Манчи, Каталония и Валенсия. Затоплены дороги, линии метро и пути движения высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Сообщается, по меньшей мере, о двоих погибших в сельской местности Толедо. Там выпало рекордное количество осадков – 90 литров на квадратный метр. Ещё три человека числятся пропавшими без вести.

Дождь ещё продолжает идти в некоторых районах, но уровень опасности с красного и оранжевого понизили до жёлтого.

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