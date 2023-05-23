Олимпийский огонь планируют разместить на Эйфелевой башне

Идея установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне в Париже вызвала разную реакцию у туристов. Недавно стало..
Дата загрузки: 2023-05-23
[Джулиан Куни, турист из США]:
«Думаю, это круто. У нас, американцев, нет ничего подобного. Так что сама башня для нас уже как факел».
[Уилл Дарси, турист из США]:
«Это самое культовое место в Париже, о котором знают во всём мире. Так что Эйфелева башня – самое подходящее место».
[Никола Черч, туристка из Великобритании]:
«Возможно, огонь должен быть рядом со стадионом, но на Эйфелевой башне это смотрелось бы символично в глазах людей мира».
[Кейт Вебер, туристка из Великобритании]:
«Огонь на башне – это для туристов, а на стадионе – это уже для спорта».
Работа над проектом по установке олимпийского огня на Эйфелевой башне идёт два года. Однако разместить факел на самой вершине конструкции не получится. Там уже есть антенна и громоотвод.
Пока неизвестно, останется ли факел на башне на всё время Олимпиады. Впрочем, и с местом размещения олимпийского огня пока точно не определились.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Это будут 33 летние Олимпийские игры. На соревнованиях представят 32 вида спорта. 28 из них – основные, а четыре – дополнительные. Это брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.
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