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Олимпийский огонь планируют разместить на Эйфелевой башне

Олимпийский огонь планируют разместить на Эйфелевой башне

Идея установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне в Париже вызвала разную реакцию у туристов. Недавно стало..

Дата загрузки: 2023-05-23

Олимпийский огонь планируют разместить на Эйфелевой башне
Идея установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне в Париже вызвала разную реакцию у туристов. Недавно стало известно, что организаторы летней Олимпиады-2024 рассматривают возможность разместить огонь на знаменитой достопримечательности.

[Джулиан Куни, турист из США]:
«Думаю, это круто. У нас, американцев, нет ничего подобного. Так что сама башня для нас уже как факел».

[Уилл Дарси, турист из США]:
«Это самое культовое место в Париже, о котором знают во всём мире. Так что Эйфелева башня – самое подходящее место».

[Никола Черч, туристка из Великобритании]:
«Возможно, огонь должен быть рядом со стадионом, но на Эйфелевой башне это смотрелось бы символично в глазах людей мира».

[Кейт Вебер, туристка из Великобритании]:
«Огонь на башне – это для туристов, а на стадионе – это уже для спорта».

Работа над проектом по установке олимпийского огня на Эйфелевой башне идёт два года. Однако разместить факел на самой вершине конструкции не получится. Там уже есть антенна и громоотвод.

Пока неизвестно, останется ли факел на башне на всё время Олимпиады. Впрочем, и с местом размещения олимпийского огня пока точно не определились.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Это будут 33 летние Олимпийские игры. На соревнованиях представят 32 вида спорта. 28 из них – основные, а четыре – дополнительные. Это брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.
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