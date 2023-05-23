Олимпийский огонь планируют разместить на Эйфелевой башне

Идея установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне в Париже вызвала разную реакцию у туристов. Недавно стало..

[Джулиан Куни, турист из США]:

«Думаю, это круто. У нас, американцев, нет ничего подобного. Так что сама башня для нас уже как факел». [Уилл Дарси, турист из США]:

«Это самое культовое место в Париже, о котором знают во всём мире. Так что Эйфелева башня – самое подходящее место». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Возможно, огонь должен быть рядом со стадионом, но на Эйфелевой башне это смотрелось бы символично в глазах людей мира». [Кейт Вебер, туристка из Великобритании]:

«Огонь на башне – это для туристов, а на стадионе – это уже для спорта».

Идея установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне в Париже вызвала разную реакцию у туристов. Недавно стало известно, что организаторы летней Олимпиады-2024 рассматривают возможность разместить огонь на знаменитой достопримечательности.

Работа над проектом по установке олимпийского огня на Эйфелевой башне идёт два года. Однако разместить факел на самой вершине конструкции не получится. Там уже есть антенна и громоотвод.

Пока неизвестно, останется ли факел на башне на всё время Олимпиады. Впрочем, и с местом размещения олимпийского огня пока точно не определились.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Это будут 33 летние Олимпийские игры. На соревнованиях представят 32 вида спорта. 28 из них – основные, а четыре – дополнительные. Это брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

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