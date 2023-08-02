Четверо нигерийцев 14 дней путешествовали на судовом руле в надежде доплыть до Европы

Это кадры спасения четырёх нигерийцев в порту Витория в Бразилии. Они две недели провели на судовом..

[Тханкгод Опемипо Мэтью Йейе, мигрант из Нигерии]:

«То, что я пережил, ужасно. Это было впервые. Раньше я так никогда не делал. Но поскольку я уже решил уехать, то просто собрался с духом. Но это было нелегко. В море волны, корабль вибрировал. Я был сильно напуган».

Это кадры спасения четырёх нигерийцев в порту Витория в Бразилии. Они две недели провели на судовом руле корабля, который переплывал Атлантику. На 10-й день у безбилетных пассажиров закончились еда и вода. На 14-й их заметили и спасли полицейские.

Двоих нелегальных мигрантов, по их просьбе, вернули в Нигерию. Двое других – Мэтью и Роман – попросили убежища в Бразилии.

[Роман Эбимене Фрайдей, мигрант из Нигерии]:

«Я молюсь, чтобы правительство Бразилии и приют для мигрантов сжалились надо мной и, возможно, подыскали бы мне работу».

Нигерийцы говорят, что покинуть родные места их вынудили экономические трудности, политическая нестабильность и преступность.

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Роман рассказал, что его путешествие началось в Лагосе. Друг отвёз его на лодке к судну под либерийским флагом и оставил на судовом руле. Роман, к своему удивлению, обнаружил там ещё троих незнакомых мужчин. Пока плыли, боялся, что попутчики сбросят его в воду. В то же время все четверо старались не попасться на глаза морякам, поскольку не известно, какой бы была их реакция.

Четверо нигерийцев надеялись добраться до Европы, но оказались по другую сторону Атлантики. Это их потрясло. Ну а в приюте для мигрантов говорят, что впервые узнали о таком опасном способе путешествия.

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