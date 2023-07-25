Сильный шторм вызвал хаос на улицах Берлина

Внезапный шторм обрушился на Берлин. От непогоды больше всего пострадал центр города. Местные власти попросили людей..
Дата загрузки: 2023-07-26
Проливной дождь затопил дороги и тротуары. Ураганным ветром ломало ветки и валило деревья. Упали несколько светофоров. На открытых террасах уличных кафе попадала мебель.
Шторм также вызвал перебои в работе железнодорожной сети берлинской городской электрички. Этим наземным транспортом каждый день пользуются десятки тысяч пассажиров.
Власти пока не оценили степень ущерба. Также нет сообщений о пострадавших.
Всего месяц прошёл с тех пор, как большая часть территории Германии пострадала от сильных штормов и ливней.
Тогда из-за проливных дождей затопило автомобильные трассы. Упавшие деревья заблокировали движение поездов на некоторых участках железной дороги.
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