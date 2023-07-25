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Сильный шторм вызвал хаос на улицах Берлина

Сильный шторм вызвал хаос на улицах Берлина

Внезапный шторм обрушился на Берлин. От непогоды больше всего пострадал центр города. Местные власти попросили людей..

Дата загрузки: 2023-07-26

Сильный шторм вызвал хаос на улицах Берлина
Внезапный шторм обрушился на Берлин. От непогоды больше всего пострадал центр города. Местные власти попросили людей не выходить на улицу, пока ситуация не улучшится.

Проливной дождь затопил дороги и тротуары. Ураганным ветром ломало ветки и валило деревья. Упали несколько светофоров. На открытых террасах уличных кафе попадала мебель.

Шторм также вызвал перебои в работе железнодорожной сети берлинской городской электрички. Этим наземным транспортом каждый день пользуются десятки тысяч пассажиров.

Власти пока не оценили степень ущерба. Также нет сообщений о пострадавших.

Всего месяц прошёл с тех пор, как большая часть территории Германии пострадала от сильных штормов и ливней.

Тогда из-за проливных дождей затопило автомобильные трассы. Упавшие деревья заблокировали движение поездов на некоторых участках железной дороги.
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