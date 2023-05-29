Тысячи людей собрались у президентского дворца в Анкаре, чтобы отпраздновать победу своего кандидата. По результатам выборов..

Тайип Эрдоган продлил своё 20-летнее правление ещё на один срок

[сторонник Тайипа Эрдогана]:

«Сегодня у нас счастливый день. Наш президент победил. Чувствую, будто отправился на паломничество в Мекку». [сторонник Тайипа Эрдогана]:

«Мы были тут раньше и мы тут будем всегда. Это наш дом. Пусть Бог заберёт 20 лет моей жизни и отдаст их моему президенту».

Тысячи людей собрались у президентского дворца в Анкаре, чтобы отпраздновать победу своего кандидата. По результатам выборов президентом Турции остаётся действующий глава государства Тайип Эрдоган. Таким образом он продлил своё 20-летнее правление ещё на один 5-летний срок.

Победу Тайип Эрдоган одержал во втором туре, набрав более 52% голосов. Главным его соперником был Кемаль Кылычдароглу. У него около 48%.

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Выступая перед сторонниками, Эрдоган заявил, что разберётся с высокой инфляцией, а также последствиями землетрясений, и что нации пора объединиться, чтобы решить все проблемы.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Уверенность и стабильность – это самые важные вещи. Мы будем продолжать действовать согласно этим принципам и построим сильную экономику».

Соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу – лидер Республиканской народной партии. У него были большие шансы сместить президента, чьи рейтинги пострадали из-за кризиса стоимости жизни. Кылычдароглу назвал выборы самыми нечестными за последние годы, однако их результатов оспаривать не стал.

[Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты Турции]:

«Мы пережили самые несправедливые выборы за последние годы. Все средства государства были мобилизованы для главной политической партии. Все возможности были постелены под ноги одного человека».

Оппозиция в целом также давно обвиняет Эрдогана в подрыве демократии, поскольку он консолидировал в своих руках слишком много власти. Впрочем, сам президент эти обвинения отрицает.

[жительница Стамбула]:

«Молодёжь по-настоящему обиделась. Я смотрю на окружающих меня людей, которые поддерживали оппозицию, и все они обижены». [житель Стамбула]:

«Есть функционирующая система. Не думаю, что стоит её менять. Любому новому правительству потребовалось бы четыре-пять лет, чтобы создать новую. Это отбросит страну назад». [жительница Стамбула]:

«Я думаю, что это были несправедливые выборы, потому что страна в плохом положении. В наших сердцах был другой кандидат, который действительно мог бы вести эту страну. Но этого не случилось. Будем надеяться на лучшее».

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