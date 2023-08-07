Поезд сошёл с рельсов в Пакистане: не менее 30 погибших

На месте крушения пассажирского поезда в Пакистане завершили спасательные работы и начали разбор завалов. Погибших не..
Дата загрузки: 2023-08-07
Погибших не менее 30. Около ста человек получил телесные повреждения.
Поезд сошёл с рельсов в воскресенье – около десяти вагонов. Инцидент произошёл в округе Навабхаш в южной провинции Синд, примерно в 275 километрах от Карачи.
[Асиф Мир, очевидец]:
«Мы стояли здесь. Когда это случилось, люди начали кричать. Вокруг все бегали в панике. Люди совсем растерялись. Было много пострадавших и погибших. Местные жители спасали людей почти час до прибытия спасателей. Мы перевозили их в местные больницы».
Спасательная операция длилась около четырёх часов. Пострадавших доставили в больницы.
[жена погибшего]:
«В аварии погибли мои муж и сын, трое сыновей пострадали. Один сейчас в реанимации, а двое – в этой больнице».
Что стало причиной трагедии, пока не известно. Власти Пакистана говорят, что поезд следовал на нормальной скорости, и то, что он сошёл с рельсов, могло стать результатом механической неисправности или диверсии.
Сеть железных дорог в Пакистане устаревшая, и аварии здесь – не редкость.
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