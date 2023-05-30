Трагедия в Джамму и Кашмире на севере Индии. Автобус сорвался с моста и упал в ущелье...

Автобус сорвался с моста в Индии: восемь погибших

Трагедия в Джамму и Кашмире на севере Индии. Автобус сорвался с моста и упал в ущелье. Среди пассажиров есть погибшие.

[Чандан Коли, полицейский]:

«Автобус ехал из Амритсара в Катру, к храму Мата Вайшно-деви, и сорвался с моста Джхаджар Котли. Не менее восьми человек погибли, около 30 пострадали».

Автобус не доехал до Катры 15 километров.

Спасательную операцию начали военные, которые выполняли стандартное патрулирование территории. Позже присоединились полиция и спасательная служба штата. Пострадавших доставили в больницу.

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Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Власти начали расследование.

Дороги в Индии – среди самых смертоносных в мире. Так, за 2021 год на них произошло более 412 тысяч ДТП. В них погибло почти 154 тысячи человек.

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