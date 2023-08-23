Автобус врезался в грузовик в Мексике: 16 погибших

Трагедия в Мексике. Автобус с десятками пассажиров попал в ДТП на трассе в центральной части страны...

Трагедия в Мексике. Автобус с десятками пассажиров попал в ДТП на трассе в центральной части страны. Он врезался в грузовик. Погибло не менее 16 человек.

Авария произошла рано утром.

[Иисус Ромеро, министр внутренних дел штата Оахака]:

«Грузовик столкнулся с автобусом на трассе в Теуакан, перед мостом Калапа. Автобус следовал из Оахаки в Теуакан, штат Пуэбла. Согласно списку пассажиров, одна группа села в Миауатлане, а другая – в Эхутле».

Всего в автобусе ехало 52 пассажира. Десять из них были мигрантами из Венесуэлы. У них были назначены собеседования для законного въезда в Соединённые Штаты.

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Один из погибших был венесуэльцем. Остальные 15 – мексиканцы. Погибли восемь мужчин и восемь женщин, в том числе несовершеннолетняя девушка.

[Антонио Алеман, мигрант из Венесуэлы]:

«Я не знал тех семей, но мне всё равно больно, потому что мы венесуэльцы и мы все хотим лучшего будущего».

36 пассажиров получили телесные повреждения. Их доставили в больницу. Среди тех, кто продолжает оставаться на лечении – трое венесуэльцев.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Ведётся следствие, и власти обещают привлечь виновных к ответственности.

Предыдущая крупная авария с участием автобуса была в Мексике около трёх недель назад. В штате Наярит автобус сорвался с обрыва. Погибло 18 человек. А в июле в результате аварии в штате Оахака погибло 29 человек.

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