Автобус упал с обрыва в Мексике: 18 погибших

Автобус сорвался с обрыва Наярит, Мексика В Мексике автобус съехал с трассы и упал в овраг...

Автобус сорвался с обрываНаярит, Мексика

В Мексике автобус съехал с трассы и упал в овраг. Погибло, по меньшей мере, 18 человек.

Трагедия произошла рано утром в штате Наярит на западе страны. Автобус следовал в город Тихуана. В салоне находилось более 40 человек.

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Погибли трое детей и 14 взрослых. Ещё 22 пассажира получили телесные повреждения. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Также пожарные Наярита сообщили, что среди пассажиров было шестеро граждан Индии. Есть ли они среди погибших, пока не сообщается. Также известно, что некоторые пассажиры направлялись на границу с США.

Глубина оврага – 50 метров, что затрудняет спасательную операцию.

Почему автобус съехал с трассы, пока неизвестно. Власти обещают расследовать инцидент. Водитель выжил, его задержали. Возможно, он превысил скорость.

Подобные инциденты для Мексики – не редкость. Так, в июле в результате аварии в штате Оахака погибло 29 человек. В апреле автобус упал с обрыва на западе страны, и погибло 18 человек. А в феврале в центральной части Мексики разбился автобус с мигрантами, и погибло 17 человек.

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