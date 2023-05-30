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В США обрушилось шестиэтажное здание: спасены 8 человек

В США обрушилось шестиэтажное здание: спасены 8 человек

Шестиэтажное здание частично обрушилось в Давенпорте в американском штате Айова. Спасатели работали всю ночь. Из-под завалов..

Дата загрузки: 2023-05-31

В США обрушилось шестиэтажное здание: спасены 8 человек

Шестиэтажное здание частично обрушилось в Давенпорте в американском штате Айова. Спасатели работали всю ночь. Из-под завалов вытащили пострадавшего. Его отправили в больницу.

До этого пожарные спасли ещё семь человек. Они оказались в ловушке на нескольких этажах здания. Им помогли спуститься вниз по пожарной лестнице. Ещё двенадцать жителей вышли на улицу самостоятельно.

В здании было 84 квартиры, на первом этаже находятся офисные помещения. По словам очевидцев, за несколько дней до обрушения из стены со стороны улицы вывалились кирпичи. Также известно, что рабочие ремонтировали фасад.

После обрушения в здании обнаружили утечку газа. Также там прорвало водопровод. Причины инцидента пока неизвестны. Власти говорят, что необходимо тщательное расследование.

При этом известно, что жильцы неоднократно жаловались на состояние дома. Были проблемы с сантехникой, отоплением и электричеством.

Сейчас здание нестабильно. Спасатели работали, рискуя жизнью. Городские власти решили снести дом.

Похожий инцидент произошёл в пригороде Майами в июне 2021 года. Тогда рухнула часть 12-этажного жилого здания. Погибли почти 100 человек. Поисковая операция длилась месяц.
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