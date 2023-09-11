В Израиле нашли тайник с древним оружием римлян

Интересная находка в отдалённое израильской пещере с видом на Мёртвое море. Археологи нашли здесь оружие и..

Интересная находка в отдалённое израильской пещере с видом на Мёртвое море. Археологи нашли здесь оружие и считают, что ему почти 2000 лет.

[Эйтан Кляйн, археолог]:

«Во время наших исследований мы обнаружили в небольшой пещере в Иудейской пустыне тайник с четырьмя римскими мечами в нише. Они очень хорошо сохранились».

Специалисты уверены, что оружие спрятали еврейские повстанцы. Возле пещеры также нашли монету времён восстания Бар-Кохбы 132-135 годов.

По словам представителей Управления древностей Израиля, три клинка похожи на римские мечи спаты. Это обоюдоострые мечи длиной до 1 метра. У четвёртого – рукоять с кольцом. Он относится к тому же периоду.

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[Эйтан Кляйн, археолог]:

«Мы начали изучать мечи и теперь понимаем, что они относятся ко второму веку нашей эры. Вероятно, их спрятали в пещере еврейские повстанцы во время восстания Бар-Кохбы. Мы думаем, что они украли их у римской армии или забрали с поля боя».

Здесь также нашли наконечник римского метательного копья пилум. Это редкая находка.

Римляне контролировали территорию Иудеи с I века до нашей эры по II век нашей эры. Шимон Бар-Кохба вёл партизанскую войну с римской армией. Еврейские повстанцы скрывались в районе Мёртвого моря в пещерах и заранее подготовленных укрытиях.

Повстанцы стремились восстановить еврейскую государственность. Бар-Кохба учредил национальное правительство и чеканил собственную монету. Три года удерживал Иерусалим. Однако в 135 году римляне жестоко подавили восстание.

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